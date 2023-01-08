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【通關懶人包】通關亂帶藥物出入境隨時犯法 6大藥物勿亂帶包括止痛藥

健康 10:00 2023/01/08

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熱門 劉鑾雄 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

中港兩地於1月8日正式通關，相信不少港人都會北上探親。香港海關連日在官方社交網站發帖提醒港人不要亂帶藥物出入境，攜帶受管制藥物入境或出境係需要出示由衞生署簽發嘅許可證 ，以免誤墮法網 。

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海關表示，根據香港法例第 60 章《進出口條例》 ，部分藥物、危險藥物、抗生素或第一部毒藥攜帶出境時須小心，詳情如下：

  •  藥物

旅客攜帶受管制藥物入境或出境，需要出示由衞生署簽發的許可證，否則可能被檢控，而有關物品亦可能被檢取。然而，若旅客在其個人隨身行李內攜帶藥物以供合理自用，可獲豁免領取許可證。常見例子包括抗生素、壯陽藥、佐匹克隆（俗稱白瓜子）、艾司唑侖（舒樂安定）、止痛藥等。

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  •  危險藥物、抗生素或第一部毒藥

此外，若有關藥物被列為危險藥物、抗生素或第一部毒藥，亦須受香港法例第 134 章《危險藥物條例》、第 137 章《抗生素條例》或第 138 章《藥劑業及毒藥條例》規管，如須獲醫生處方才可攜帶過關。

  • 刑罰

最高罰款港幣 5,000,000 元及終身監禁。

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責任編輯：羅嘉欣

危險藥物 衞生署 進出口 海關 香港 抗生素 進出口條例

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