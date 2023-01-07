【弒親慘劇】不滿被阻睇動畫勒死父母藏雪櫃　啃老35年無業男被判囚30年

▲ 60歲的松本淳二，21年6月因88歲的失智父親要求他協助如廁，打斷了他看動畫，因而動殺機，昨日(6日)被判刑囚30年。

日本60歲男子松本淳二啃老35年，2021年6月因為88歲的失智父親要求他協助如廁，打斷了他看動畫，因而不爽動殺機，竟將年邁的父親勒斃，母親因目睹一切也遭受殺害，事後竟把父母的屍體藏在雪櫃內。被告松本淳二昨日（6日）被福岡地方法院判囚30年。

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據悉，該名冷血無業男松本淳二，與父母同住福岡市，自從大學退學一直沒有工作，35年來都在家中啃老，他沒有朋友，整天躲在家中無所事事，靠看動畫、DVD或看電視來打發時間，而多年來父母都會給他幾萬日元的零用錢。

2021年初，松本父親松本博和開始出現認知障礙，重複詢問同樣的事情，經常被打擾的松本對父親非常不滿。於2021年6月，其88歲的父親向正在看動畫的松本求助，因要求他協助如廁，松本感到厭煩，不滿父親打斷他看動畫而動殺機，他竟用電熱水壺的電線將父親勒死，87歲的母親松本滿喜枝因目擊一切，也被不孝子先用膠帶封住嘴巴，然後殺害，並將二人屍體藏進商用雪櫃中。

判有期徒刑30年

松本的律師試圖以松本在「人際關係方面存在精神障礙」來脫罪，但裁判官鈴嶋晉一認為，松本冷酷無情、罪惡至極，「因為要協助父親如廁，而不想消耗自己興趣上的時間而犯下罪行。在強烈的殺意之下，毫不猶豫地將父母勒死，罪行相當惡劣。」決定以殺人和棄屍罪判其30年有期徒刑。

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責任編輯︰王明芳