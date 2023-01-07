【新冠肺炎】本港新增15,850宗確診　再多72人離世

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衞生署衞生防護中心今日（７日）公布新型冠狀病毒病個案最新情況，新增15,850宗確診個案，再多72人離世。

截至1月7日，中心正調查過去24小時新增15,341宗新型冠狀病毒陽性檢測的本地感染個案，當中包括2,293宗核酸檢測陽性個案（1,018宗確診、577宗無症狀感染及698宗狀況待定個案）以及13,048宗快速測試陽性個案。

此外，新增509宗檢測陽性輸入個案，當中包括33宗核酸檢測陽性（13宗確診及20宗無症狀感染）及476宗快速抗原測試陽性個案。新增23間院舍及4間殘疾人士院舍呈報陽性個案，分別涉及27名及9名院友、1名員工確診。沒有學校的個別班級需要停課。

至今本港累計核酸陽性檢測個案逾119萬宗及快速抗原測試陽性個案逾156萬宗。

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責任編輯：陳麗娜