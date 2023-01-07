【萬千星輝頒獎典禮2022】楊卓娜宣告「失守」確診　形容「喉嚨似有刀割」

▲ 楊卓娜確診新冠肺炎！

《萬千星輝頒獎典禮2022》將於本周日（1月8日）晚舉行，憑《童時愛上你》角逐「最佳女配角」的楊卓娜在頒獎禮前確診，目前在隔離中的她未可到場參與盛會。

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楊卓娜：終於失守

形容自己「喉嚨似有刀割」的楊卓娜在IG分享自己的情況：

陽咗啦！😭俾你地講中咗，你哋開心啦！（講笑咋🤣）



😭尋晚突然喉嚨似有刀割，痛到耳仔同頸都痛埋，今日直情無埋聲（🤣想報仇嘅人可以搵我嘈交啦）

🤪即刻食蓮花清溫，今日狂飲咸竹蜂，甘草，花旗參￼)! 飲落都幾舒服，甘甘地！有舒緩喉嚨痛，消炎開聲的作用！有需要的朋友可以在中藥舖買！



💪大家都加油，保重💪💪💪



#終於失守 #抗戰到底 #楊氏宿舍

陳煒留言：「休息休息再休息，乖！」，楊卓娜也有回覆對方：「知道！要搵對手銬扣住我對手」 ，而不少網民也有留言向卓娜送上慰問。

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早前已感身體不適

早在兩日前，楊卓娜在IG貼出老公爲她翻熱食物的相片，並寫道：「終於收工返到屋企，實在太唔舒服（發冷，頭痛，成身肌肉痛，喉嚨又痛，又咳）見到張凳就攤咗喺度，唔覺意點咗呢位獨臂大俠幫我整返熱我的晚餐，真係sorry！」

她在IG帖文中強調，「放心！我冇中招，亦已經睇咗醫生，只係感冒！」

後來，卓娜的身體情況有轉變，本來在半夜發燒， 但在翌日開工時的快測結果呈陰性，後來終於「失守」確診。

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