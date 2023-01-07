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【新冠口服藥】涉嫌出售未經註冊新冠口服仿製藥Primovir　元朗藥房34歲男店員被捕

社會 17:59 2023/01/07

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涉嫌出售未經註冊新冠口服仿製藥Primovir，元朗藥房34歲男店員被捕。（衞生署提供）

衞生署今日（7日）繼續就非法銷售新冠口服藥物與警方採取聯合行動，於行動中發現一間位於元朗區的藥房售賣一款名為「Primovir」的懷疑未經註冊藥劑製品，一名34歲男子被捕。

因應早前報道指出有藥房出售新冠口服藥物，衞生署和警方已加強相關監管措施及巡查。該名34歲男子在今日的行動中，涉嫌非法售賣未經註冊藥劑製品及在沒有醫生處方情況下售賣第1部附表3毒藥被拘捕。

衞生署指，調查仍在進行中，聯合行動亦會繼續。

根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局（管理局）註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或在沒有醫生處方情況下售賣第1部附表3毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁兩年。

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責任編輯：陳麗娜

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