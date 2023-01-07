【HEA】連詩雅陳自瑤黃翠如撐蕭正楠　伍仲衡台上驚喜求婚

▲ 連詩雅黃翠如陳自瑤合唱。

伍仲衡、蕭正楠、區永權初次合體伊館開騷，三子又唱又跳，伍仲衡原來秘密寫了一首求婚歌《你是我最精彩的旋律》，送給台下的女朋友 Ida，更即席走到台下，拿着鑽戒跪地求婚，女友感動拭淚答應，全場觀眾齊報以瘋狂歡呼聲祝福一對準新人，恭喜伍仲衡求婚成功。

區永權昨晚邀得 11 歲細仔區靖華(阿 Bu) 同台演出，仔仔打豉似模似樣，為爸爸伴奏《We will Rock U》，全場拍爛手掌歡呼。適逢昨日是 Albert 大仔區靖嵐 12 歲生日，媽咪特別送上蛋糕，全場觀眾大合唱生日歌，一家四口在台上合照留念，温馨滿瀉。

曾是組合「星盒子」成員的 Albert，更隔空與兩位舊隊友陳鳳及徐繼宗合唱《好朋友》，氣氛感動。Albert 與伍仲衡為了今次演出，合作創作新歌《把稿當歌》，昨晚亦首度獻唱。

▲ 三子大合唱。

蕭正楠一口氣唱出 K 歌 Medley 以及伍大師為他創作的新歌《小小大人物》，提到新歌是紀念已故的爸爸，Edwin 說到這裡忍不住哽咽，眼泛淚光。

三子昨晚特別邀得「組合 SPY」擔任嘉賓，三人演唱《美少女戰士》，成員包括連詩雅（Shiga）、黃翠如（Prisclila）及陳自瑤（Yoyo），觀眾歡呼聲震天。

Shiga 與伍仲衡合唱《刻不容緩》、Yoyo 與 Albert 合唱《相愛很難》，而翠如則與 Edwin 合唱《A Whole New World》。

HEA三子之後再大唱快歌 Medley《倒轉地球》、《失戀》、《信者得愛》、《愛是懷疑》、《我的親愛》及《狂野之城》，齊齊走到台下跟觀眾近距離接。

演唱會尾聲，伍仲衡向日前於加拿大離世的音樂大師顧嘉煇致敬，Harry 訴說着與煇哥的相處及點滴，原來當年完全不懂音樂的他，全因煇哥的音樂令他着迷，才令他開始對音樂產生興趣及研究，他十分感謝煇哥在音樂上的指導，多次忍不住落下男兒淚，並展出當年煇哥送給 Harry 的一座煇哥與 Harry 的人形公仔並寫上「努力加油」。