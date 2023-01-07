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【新冠肺炎】資科辦已刪除確診者安心出行紀錄　孫東：角色進入倒計時

社會 22:15 2023/01/07

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衞生署表示，自政府撤銷密切接觸者的檢疫安排及不再界定密切接觸者後，涉及密切接觸者的追蹤工作已全面停止，署方不再要求確診者上傳安心出行紀錄，已通知政府資訊科技總監辦公室，刪除確診個案過去已上傳至安心出行的紀錄，包括衞生署可檢視和用作流行病學調查的資料，相關工作已完成。

衞生署時表示，會繼續密切監察新冠病毒變異及疫情發展，按照科學數據分析，及時調整抗疫措施。

創新科技及工業局局長孫東在社交網頁表示，「安心出行」的角色開始進入倒計時，支援「疫苗通行證」的「安心出行」電話熱線以及設於25個港鐵站的流動支援站，明日停止運作。

1月8日起，自香港入境內地的人士須憑出行前48小時新冠病毒核酸檢測陰性結果入境，並將檢測結果填寫在海關健康申明卡。醫務衞生局今日（7日）表示，截至今日下午6時，未來三天每天平均仍有約10萬個預約名額，預約名額充足。

一頁睇清社區檢測中心和檢測站嘅預約情況

（醫務衞生局圖片)

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責任編輯：陳麗娜

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