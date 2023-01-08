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【安心復常】孫東：「安心出行」完成歷史使命　支援熱綫及流動支援站今起停止服務

社會 00:19 2023/01/08

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孫東說「安心出行」在市民抗疫路上所擔當的角色正在告一段落。

創新科技及工業局局長孫東在社交網頁宣布，歷經25個月，「安心出行」的角色開始進入倒計時，正圓滿完成其歷史使命。支援「疫苗通行證」的「安心出行」電話熱線（2626 3066）以及設於25個港鐵站的流動支援站，今日(8日)起停止運作。孫東說，「安心出行」除了為政府各部門數碼合作帶來實戰經驗，亦讓企業、市民更多使用電子科技，有利推動了數碼共融。

隨着多項防疫抗疫措施陸續放寬，香港與內地逐步有序全面實施通關，復常日子的臨近，「安心出行」也開始進入倒計時，正圓滿完成其歷史使命。我欣喜地看到香港社會和經濟活動正在恢復，市民生活有序復常，「安心出行」在市民抗疫路上所擔當的角色正在告一段落。市民如覺得有需要繼續使用「安心出行」内的某些功能，可在手機中保留程式。

「安心出行」簡史：

  • 推出日期：自2020年11月推出以來，配合政府不同階段推出的防疫抗疫措施；
  • 合共40多個更新版本：程式由初時設計定位為市民自發記錄和管理行蹤、接收風險通知的工具，到後來推出多項新功能；
  • 重要功能：先後增加了「香港健康碼」、「紅、黃碼」、「檢測登記碼」和同行人士「疫苗通行證」、簡化自我申報流程、方便確診用戶「一鍵申報」完成隔離規定等；
  • 下載次數：達950萬次，成爲疫情期間香港防疫抗疫的重要數碼平台。

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責任編輯　李志強

 

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