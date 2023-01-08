【澳門復常】澳門政府：今起新冠感染列作風土病　無不適症狀者不必檢測、症狀不重者可以上班

▲ 澳門疫情防控過渡期將於今日（8日）結束，在抗疫過渡期後，新冠病毒感染將成為澳門的風土病。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，澳門疫情防控過渡期將於今日（8日）結束，在抗疫過渡期後，新冠病毒感染將成為澳門的風土病，最新感染防控原則下，無不適症狀人士一般不必進行檢測，症狀不重的感染者可以上班；並取消網上申請「新冠病毒感染證明書」，感染者根據症狀的嚴重程度就診，由主診醫生根據病情輕重決定是否發出病假證明。

澳門應變協調中心公布最新防控原則如下：

在個人和家庭方面，居民若出現發熱、乏力、肌痛等全身症狀及咽痛、鼻塞、流涕、咳嗽等呼吸道症狀，可進行新冠病毒快速抗原檢測； 無不適症狀人士一般不必進行檢測。

感染新冠病毒出現症狀的第1或第2天，抗原檢測可能呈陰性，建議連續檢測2至3天。

感染者應儘量留在家中休息，不參加聚集活動，不進行不戴口罩的活動如到餐廳堂食；儘量避免乘搭公共巴士或輕軌，若不可避免亦應戴好口罩； 症狀不重的感染者可以上班。

澳門健康碼將停止紅、黃碼功能 ，不作為進入場所或參加活動的健康申報用途，僅作為特殊情况（如出入境）顯示核酸檢測結果和抗原檢測結果的工具。

，不作為進入場所或參加活動的健康申報用途，僅作為特殊情况（如出入境）顯示核酸檢測結果和抗原檢測結果的工具。 個人 無須在澳門健康碼上作健康申報 ，各場所不應要求對進入者檢查澳門健康碼。

，各場所不應要求對進入者檢查澳門健康碼。 除安老或康復院舍、托兒所、非高等教育場所及監獄等重點場所外，各部門、機構 和企業一般 不必對進入場所的工作人員和其他人員進行體溫檢測 。

。 公眾地方及場所接待公眾的地方，工作人員和公眾 仍需佩戴口罩 。

。 1月8日零時起 取消網上申請「新冠病毒感染證明書」 ，新冠病毒感染者根據症狀的嚴重程度就診， 由主診醫生根據病情輕重決定是否發出病假證明 。

，新冠病毒感染者根據症狀的嚴重程度就診， 。 1月8日起，將暫停各新冠社區治療中心及社區門診巴士專線路線（C02-C07）。

中心又提醒由於新的變種在世界各地不時出現，預期澳門亦同世界各地一樣會不時出現周期性高峰。健康人自然感染或疫苗接種後3至6個月，免疫抗體水平會逐漸下降，已感染的或已接種疫苗的人士亦會再感染。老年人、患有嚴重慢性基礎病人士，感染後出現重症乃至死亡的風險較高。

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責任編輯 李志強