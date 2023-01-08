【首階段通關】逾千人落馬洲首批北上　疫情滯港3年銀行白領：我想北上食燒烤

▲ 早上6時半恢復運作，逾百人早左6時許已乘港鐵首班車到關口鐵閘前等候。陳梓蔚攝

兩地今起首階段通關，逾千人今早搶先由落馬洲支線口岸出境到深圳，過關過程大致順暢，惟部分程序出現混亂，令過關時間稍長。有來港工作人士滯留香港三年，今日搶先過關，希望先在深圳飽餐一頓，再轉機返回北京過年。

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睽違三年，落馬洲支線口岸今日（8日）早上6時半恢復運作，逾百人早左6時許已乘港鐵首班車到關口鐵閘前等候。在6時半開閘時，等候人數已有逾千人，鐵閘一開，過關人潮立即湧到通關閘口前排隊，等候人員檢查核酸檢測證明和預約北上二維碼。

記者早上6時34分開始排隊過關，約10分鐘後成功透過E道過關，在行經深圳河期間，有內地邊境人員要求入境人士用微訊填寫健康申報，有市民未能成功掃描申報二維碼，亦有港人未有安裝微訊，四處尋覓紙本申報表。一度場面混亂，陸續堆起人龍，內地關員見狀即場宣布無需作健康申請亦可過關，人潮才陸續疏導。

其後過關程序一路順暢，記者用了34分鐘順利過關。深圳方面在入境大堂設歡迎攤位，工作人員向入境人士派發歡迎禮包，當中有蘋果、橙和防疫物資。

剛離開褔田口岸入境大堂，鐵路站外便有兔子布偶服人員歡迎港人訪深，現場保安較為嚴密，每隔10米便有一組2至3人的執法人員巡邏，現場有人走失，大叫尋人，5秒後便有執法人員上前了解。另外，地鐵上亦有人員提醒要戴好口罩，不時有工作人員手持標語，逐卡巡邏。

首批過境人士馬小姐指，自己3年前來港從事銀行業，由於疫情原因，3年來均未能回北京探親，適逢兩地通關，便決定到深圳轉機到北京過年，「主要是香港機票太貴，深圳轉機平一截。」她表示今日過關大致暢順，半小時內就能過境，「返到黎好開心，上機前最想食返餐先，內地食野平好多，會先去食燒烤。」

滯留香港4個多月的黎小姐指，自己早前到港照顧小朋友，礙於需要隔離，一直未有返內地，「今日通關我好開心！好想念家人，想見他們和聚餐，專程搶首批過關，擔心晚了會多人。」

記者：陳梓蔚