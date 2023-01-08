【首階段通關】李家超形容通關安排「來得正好」　目標短時間內全面通關

▲ 李家超：「看見市民能逐漸回復正常生活，是我2023年最大的願望。」(李家超fb圖片)

今日（8日）是香港與內地恢復通關首日，行政長官李家超與政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長林世雄、創新科技及工業局局長孫東、入境事務處處長區嘉宏和海關關長何珮珊，一同巡視落馬洲支線口岸於早上的運作情況。

李家超指，整體出入境情況暢順，市民都能順利和有序過關到內地。他表示，能夠看到市民生活逐漸回復至疫情前的正常生活，「感到非常欣喜」。

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農曆新年將至，李家超形容今天通關的安排「來得正好」。在他巡視口岸期間，亦有向出境市民了解他們對通關安排的看法，知道他們整體感覺是愉快和暢順。他稱：

出行市民臉上的笑容，對我和一眾連日來為通關作準備的同事而言，實在是一種莫大的鼓舞。

李家超表示，非常感謝廣東省與深圳市政府和口岸辦的全力支持，亦十分感謝團隊和政府各部門的同事，連日來馬不停蹄準備通關事宜，令第一階段通關得以順利展開。他指當局將會持續審視各個口岸的通關安排，並適時作出檢討，目標是：「逐步、有序地於短時間內，達至全面通關！讓市民生活回復豐盛！」

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記者：黃穎津