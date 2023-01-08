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【首階段通關】議員張欣宇實測過關流程　分享6條過關攻略

社會 10:52 2023/01/08

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熱門 劉鑾雄 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

議員張欣宇實測過關流程。（Facebook 張欣宇 Gary）

兩地今起通關，逾千人今日搶先由落馬洲支線口岸入境，過關過程大致順暢，惟部分程序出現混亂，令過關時間稍長。詳情即看：【下一頁

立法會議員張欣宇今早搭乘首班車前往落馬洲過關，隨後即折返香港，親身考察和體驗往返過關全流程，分享港深往返攻略：

1. 同一份核酸報告，只要在有效期限內，兩地均認可電子版報告。也就是在報告有效期內，即日來回沒有問題。

注：南下時深圳查驗的是出核酸報告時間，不是採樣時間，所以規劃時間時可更充裕些。

2. 經深圳回港時，香港居民向深方口岸人員出示回鄉證，即可免預約回港。

3. 對於持有非回鄉證的香港居民，向深方人員說明情況，出示北上時的預約信息，也可免預約回港。

4. 兩地的檢查預約信息是獨立的一個流程，完成後便可前往出入境櫃檯或e-通道過關。使用e-通道/櫃檯的方法手續和過往一致，兩地的e-通道均已開放使用。

5. 3歲以下兒童，兩地均不要求核酸證明。

6. 北上或南下，大家可提前填寫內地海關的申報表（用WeChat小程式「海關旅客指尖服務」，附圖）以取得清關黑碼，避免在現場填寫，節省過關時間。

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記者：黃穎津

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