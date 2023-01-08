【恐怖意外】6歲女童將風筒轉插塞入口　舌頭燒傷潰爛恐損味覺神經

家居意外要留神！台灣有名6歲女童日前在爸爸洗澡時，她自己拿起風筒玩，將接駁風筒另一端轉插頭放入嘴巴，由於此端仍插電，女童舌頭即遭電擊受傷，嚴重潰爛，傷及神經，味覺或受影響。

電線插頭放入口觸電

綜合台灣傳媒報道，住新北市新莊區的黃姓6歲女童，上周四（5日）晚上9時多，她趁著父親沖涼時，將插在風筒的轉接插頭拔掉來玩，該風筒加入轉插器由110V轉220V，風筒另端插頭則仍插在110V的插座上，隨後，女童將轉接插頭放進自己嘴巴內。

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女童觸電即時痛得嚎啕大哭、放聲尖叫，爸爸在浴室內聽到後趕緊衝出來，發現女兒受傷，嚇得急忙報警求救，救護人員獲報後趕抵現場，初步檢視女童舌頭有兩處燒洞，達三度燒燙傷，作初步急救以生理食鹽水沖洗舌頭。

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恐傷及神經與味覺

救護人員向傳媒指出，在用食鹽水沖洗過程中，女童已經沒有掙扎及哭喊，但看出傷勢相當嚴重，恐傷及神經與味覺，但確切狀況仍需要由專業醫生判斷。

女童被送往亞東醫院治療，沒有性命危險，需留院觀察治療。消防局隊長表示，家長需注意家中電器是否放置安全區域，能通電設備避免孩童能輕易取得，若孩童自行操作電器使用，家長則應在旁陪伴指導，以免發生意外。

另一方面，理科化學張丕白老師就此意外向台灣傳媒解釋，由於舌頭有唾液，特別容易導電，而110V及220V都經設計不容易電死人，但注意潮濕的時候電阻值減少，電流就會增加，他建議如長期使用電器宜用符合當地的電功率，不宜再駁變壓器、轉插頭，亦不宜過度接駁拖板。

急診醫生講解觸電急救法

台灣急診科醫生翁梓華曾在其facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」分享如果遇到被電擊的人的處理方法，包括以下4項︰

1. 想辦法移除電源，如果被電到的人還沒有脫離電源，千萬不要用手去碰他，這樣可能會導致你也被電擊，如果可以用一個乾的非導體，如木頭或塑膠掃把將電源撥除。

2. 找人或自己報警請求支援協助

3. 如果倒下的人已經失去呼吸心跳，先行執行基礎救命術，CPR心肺復甦術，以及使用自動心臟除顫器AED。

4. 對於電擊傷口做初步包紮，切記不要使用毛毯、浴巾，因為電擊的傷口多數也會伴隨燒燙傷，毛毯浴巾上的毛絮，可能會沾黏在傷口上，如果找不到乾淨紗布，則可以使用乾淨沒有棉絮的衣物。

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責任編輯︰王明芳