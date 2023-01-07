【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰陳展鵬互笠高帽　陳豪投票撐林敏驄攞視帝

▲ 最佳男主角大合照

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明晚（1月8日）將軍澳電視廣播城隆重舉行，並於翡翠台直播。為隆重其事，各組別獎項提名藝人日前先後盛裝雲集電視城，為官方場刊拍攝宣傳照，無綫娛樂新聞台則全程貼身直擊拍攝花絮。

「雙陳」互笠高帽

今年視帝及男配獎絕對競爭激烈。除了有三屆視帝郭晉安及黎耀祥分別憑《回歸》及《輕‧功》「叫糊」衝四屆視帝締造歷史外，憑《金宵大廈2》及《超能使者》入圍的「雙陳」陳山聰及陳展鵬，及憑熱播劇《下流上車族》首度入圍的林敏驄均是呼聲甚高。

對於被睇高一線，「雙陳」合體接受無綫娛樂新聞台訪問時互笠高帽，鬥指對方攞視帝更好，山聰說：「最好係展鵬拎視帝，我攞男角色，大家都係憑《超能使者》攞獎，咁就別具意義。」

▲ 最愛歡迎電視男角色大合照

展鵬聞言則笑謂：「或者係雙視帝哩！」安仔則謙稱是抱著參加派對心情參與盛會：「係一年難得嘅共聚。」而憑《白色強人II》角逐視帝的陳豪，對爭獎明顯採取「放棄」態度，並笑言投了林敏驄一票：「無論演繹方式同成套劇嘅感覺都好好，希望佢爭氣啦。」

去年男飛躍得主丁子朗，對於今年「升呢」憑《青春不要臉》提名視帝坦言「好神奇」，並指入圍十強最開心部分是能與自己喜歡的演員一起拍照。

戴耀明媽咪烏龍拉票

同樣競爭激烈的還有男配角獎項，去年憑《異搜店》演出贏盡關注的李成昌，今年再接連推出不少代表作，除了在《美麗戰場》中的演出引發連番熱話，亦憑《凶宅清潔師》尹月平一角入圍男配角十強，實力被看高一線。

另同樣賽前被看好的，還有《青春不要臉》的戴耀明、《美麗戰場》的林盛斌（Bob）、《下流上車族》的林景程以及《金宵大廈2》的鄭子誠。

▲ 最佳男配角大合照

其中，明仔與阿Bob被提名的角色由於相比以往演出有很大突破，故爭獎機率自然被看高一線；鄭子誠則憑拿手好戲「搞笑」＋「奸險」提名男配角，絕對是勢均力敵。

不過對於獲獎，各人似乎都沒有太大信心，鄭子誠直指看好李成昌及明仔，李成昌則保持固有的謙虛謂：「我冇信心呀，我唔係對自己冇信心，我對自己好有信心架，係因為依家呢一輩演員啲演技夠新呀，最主要佢哋嗰種學習精神好勁。」

至於明仔，則大爆阿媽烏龍拉票史：「阿仔，你會唔會唔夠票數呀，阿媽幫你拉吓票啦，點知佢錄親都講錯19號。（明仔候選號碼為09）」

憑《全城一叮》贏支持

其實在男主角、男角色、男配角及男飛躍四個組別中，有不少提名人在今年均交出亮麗成績，分別是憑《回歸》的知性IT專才一角成功突圍的吳偉豪，今年他除了第三度提名男飛躍，更殺入男配角激戰及提名最受歡迎電視拍檔。

▲ 飛躍進步男藝員大合照

對於連叫三飛，吳偉豪坦言信心不大：「但我都為我自己喺2022年嘅作品而感到驕傲。」

另外，林景程及林子超則分別憑《下流上車族》及《全城一叮》贏取高度關注，後者更感恩《全城一叮》播出後獲得不少鼓勵：「無論街同公司都好多人為我打氣，都好開心喇。」

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