【家居意外】獨居女子受困廁所4日　絕望呼叫無援憑1線索獲救

▲ 女子家中浴室受困4天，警方靠屋外1線索勇救。

家居意外隨時會發生悲劇。新加坡一名市民報稱自己的親屬失蹤4天，用了任何方法也聯繫不上，於是尋求當地警方援助。而警方最終靠女子家門外的一個線索，成功尋獲受困於浴室中的女子，而女子獲救後健康情況穩定。

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新加坡警方於2022年12月29日在其Instagram上分享指，一名女子於去年11月27日被報稱失蹤4天，報案人為女子的親友，並指過去4天即使到了她的住處尋找她亦是不果，就連手機亦一直是關機的狀態，於是只好救助於警方。

來自金文泰警署的Ibnu Musall及Miqdad Fisall警員了解到情況後，馬上出發到女子的住處尋找女子的蹤影。警方再次登門亦是無人應門，可是一名警員留意到女子的家門外堆放了一堆速遞包裹，憑經驗而言他認為女子仍在家中，但發生了些意外導致女子無法回應。

於是警方開始向女子的鄰居問話，鄰居亦指他們已經有3至4天沒有看到女子，情況與報案親友的形容一致。然而就在警方與鄰居交談的時候，警方留意到女子的單位傳出微弱的敲打聲，進一步確定失蹤女子仍在家中。

在保安的協助下，警方成功進入女子的單位內。由於女子家中環境昏暗，即使警員進內，也很易誤以為家中空無一人。警員進內後，聽到微弱的敲打聲亦開始變大，最終發現女子受困於浴室之中。

女子獲救後，指她由於浴室的手把脫落，導致過去4天裡一直也被困於浴室中，無法聯絡人或有逃脫的方法，於是她只能靠敲打牆壁求救。女子形容自己獲救後如釋重負，而且所幸的更是女子的身體並沒有受到任何傷害，經初步治理後已可出院。

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責任編輯：羅嘉欣