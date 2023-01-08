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【明日大嶼】甯漢豪：料興建19萬至21萬個住宅單位　工程造價估計約為5,800億

社會 11:26 2023/01/08

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發展局局長甯漢豪。（資料圖片）

發展局局長甯漢豪今日（8日）發表網誌，講解交椅洲人工島項目。她預料可以成為維港都會區的延伸部分，承載一個鄰近中環金融中心的核心商業區，創造27萬個就業機會；人工島提供的住宅用地料可興建19萬至21萬個住宅單位，容納50萬至55萬人口；並預期人工島全面發展後，相關經濟活動將為香港帶來每年約2,000億元的增加值。

甯漢豪指，人工島較接近東面的中環核心商業區、西北面的香港國際機場和港珠澳大橋。憑藉它的地理位置，交椅洲人工島可以成為維港都會區的延伸部分，承載一個鄰近中環金融中心的核心商業區，並為港島、九龍當中的舊區重建引起的連鎖流動提供調遷空間。配合人工島發展而興建的一組策略性道路及鐵路基建，將開闢關鍵路線，打通香港交通網絡，策略性聯通國際，以至通往大灣區的核心商業區，促進香港與大灣區進一步融合發展。人工島可締造契機，把香港西面的策略運輸基建做好，更把北部都會區、人工島和香港島連通。

她續稱，人工島未來能提供新的土地，發展新一代的第三個核心商業區（CBD3）和其他產業，提供合共約500萬平方米商業總樓面面積及創造27萬個就業機會。其中約400萬平方米會來自CBD3，這個集工作—居住—休閒娛樂一身的核心商業區將打造成為香港新的經濟引擎，與位於中環的CBD1及九龍東的CBD2相輔相成。此外，CBD3亦會預留土地作房屋、文化、創意藝術、娛樂、運動和日常生活相關設施，以及大量優質的公共空間。

甯漢豪預料，人工島提供的住宅用地合共可興建19萬至21萬個住宅單位，容納50萬至55萬人口。她指當局做土地規劃及預留住宅用地時用了更高的規劃假設，提升平均單位面積1至2成。既然用了較進取的假設，政府將來有條件為人工島的公、私營房屋制定更宜居的單位面積下限要求。

她推算，交椅洲人工島項目經濟效益由施工期間以至2033年首批居民入伙和策略幹道開通便開始陸續出現，及至當交椅洲人工島全面發展後，粗略估計相關經濟活動將為香港帶來每年約2,000億元的增加值，佔本地生產總值約百分之7。

至於工程造價方面，由於研究還未完成，當局未有條件作詳細、按付款當日價格估算，不過以現時當局有限的資料粗略估計，純以2022年第二季的價格計約為5,800億元，當中近3成為填海、2成多為一般基建、約5成為策略幹道和鐵路。當研究繼續推展，當局期望到2024年會有更具體的估算，然後到2025年到立法會尋求工程撥款時亦會再進一步作出交代。

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記者：黃穎津

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