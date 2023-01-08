【首階段通關】截至早上11時落馬洲站共接待約9,000過境乘客　東鐵線往落馬洲全日4至8分鐘一班

▲ 截至早上11時落馬洲站共接待約9,000過境乘客，東鐵線往落馬洲全日4至8分鐘一班。（資料圖片）

今日（8日）是香港與內地恢復通關首日，港鐵過境鐵路總管張志強交代落馬洲跨境情況。

張志強指今早整體運作有秩序和暢順，出境人數比入境人數多，截至今早11時，落馬洲站總共接待約9,000名過境乘客。他指港鐵亦深深感受到過境乘客的興奮心情，團隊亦已加密東鐵線往落馬洲站的班次至全日大部分時間4至8分鐘一班，班次由疫情前的90班加密至現時的135班，亦加派約300人手到東鐵線協助乘客、上水至金鐘站的列車服務亦有加強。另外港鐵亦全線加強車廂及車站位置的廣播，提醒乘客過境安排。他有信心可應付過年前的客量，有需要會調節班次及服務。

他提醒市民，到落馬洲前要檢查自己的證件是否仍然有效，有48小時核酸測試證明，並看清楚過境時段。

張志強指，高鐵會在1月15日前重新開通，將盡快公布詳細消息。

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記者：黃穎津