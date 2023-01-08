【楊明出獄】楊明否認自身安全問題轉倉　坦承受到很大教訓盼獲改過機會

▲ 楊明接受TVB《東張西望》獨家專訪大談獄中生活。

TVB藝人楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆，被判監18天。而他在去年冬至當日（12月22日）入獄，判監18天即是應今年1月8日才刑滿，不過由於今天是周日，所以楊明可以「提早」一天昨日（1月7日）出獄。

TVB娛樂新聞台公開楊明向外界道歉的片段，他兩度鞠躬道歉，自認做了「完全不能接受」的行為。及後，他再接受大台的《東張西望》獨家專訪談及獄中的生活，訪問期間幾度哽咽，更不禁感觸落下男兒淚，表現出內疚和自責。

【楊明出獄】獲釋後兩度鞠躬公開道歉 楊明：人生中很大教訓

否認自身安全被轉倉

楊明指自己在獄中失去自由，並反省了很多過去的事情：「希望出到嚟係一個重新嘅開始，我希望大家知道我所犯嘅錯，唔好再去...揣測任何入面嘅經過，希望大家畀多啲空間我，唔想再令公司失望，同埋白費咗佢哋一路畀我嘅機會。」

說畢已淚眶滿盈，被問到在這段期間最不開心的事，楊明直言：「最唔開心，係一啲不斷畀機會同支持我嘅人，一路對我好好嘅屋企人，我...好對唔住佢哋，其實呢個內疚感係喺入面最辛苦嘅，冇人同你傾訴，對住四塊牆，冇嘢可以抒發，自己深深感到內疚、自責自己，呢樣嘢係最辛苦。」

對於有指其自身安全問題而被轉倉，楊明否認並表示：「唔係，我喺荔枝角頭五日係隔離，因為每個人入去都需要隔離，保障番入面嘅人員，出面可能有疫情嘅（病菌）唔好傳到入去畀人。之後第七日開始，比較多人確診咗，所以為安全將我轉咗去大家所熟悉嘅赤柱監獄，係好正常程序同做法。唔存在任何人生安全而調我去高度設防監獄。」

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「千祈唔好做錯事」

他透露為事件哭了多次，靠看小說人生哲學書及聖經，幫助渡過艱難時刻，同時獄中的職員和醫生都十分鼓勵他：「最開頭嗰幾日係比較孤單，同埋一直被內疚感同一啲唔開心嘅嘢攻擊自己嘅內心。喺入面係好難過嘅，所以千祈唔好做錯事。」

他坦承受到很大的教訓，令父母擔心讓其大感慚愧，並指雙親不幸確診新冠肺炎被送到竹篙灣隔離，故未能探望他們，說起父母時不禁搖頭嘆氣。

他直言事件發生後甚少外出，因為不時有傳媒追訪：「喺度同大家講唔好意思，因為之前單案仲審判緊，所以唔方便講咁多嘢。我唔係想冇禮貌、唔應佢哋，但係我冇嘢可以喺嗰段時間講。」最後他表示近十年很少陪伴家人，故這段時間最想陪他們，並感謝各方好友的關心。

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