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【茜選快樂】蘭茜相隔逾廿年重回老本行　坦言返商台開咪：非常戰戰競競

娛樂 12:58 2023/01/08

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蘭茜（簡詠嫻）在1990年代加入商台成為DJ，及後於2006年起淡出娛樂圈重返校園，於香港中文大學進修人類學碩士，另取得珠寶鑑定證書。

此外，蘭茜又向文化藝術方面發展，取得碩士學位，以及學習書畫開展覽成為才女。

在2022年3月重現熒光幕客串演出ViuTV劇集《940920》，更獲曾志偉邀請擔任TVB高層，而且去年更在志偉確診期間，代他主持《開心無敵獎門人》。

【開心無敵獎門人】蘭茜任限定獎門人　何遠東爆方力申「食晒所有曲奇」

去年志偉「中招」，蘭茜擔任「限定獎門人」一職。

重遇聽眾粉絲

而蘭茜最新動向是相隔20多年重回老本行，驚喜返商台再開咪，主持商業一台新節目《茜選快樂》，在節目內，蘭茜將與聽眾分享對成長苦與樂，帶出「快樂可以由自己揀選」的想法，蘭茜更透露會不時邀請嘉賓到節目敘舊，跟聽眾一同「茜選快樂」！

蘭茜在前年11月的個人畫展的簽名會中，因機緣巧合之下重遇一群多年不見的聽眾粉絲，令當年主持電台節目的畫面與心情頓時湧上心頭，從而萌生起再次開咪與一眾粉絲聽眾敘舊交流。

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放下包袱尋找快樂

談及自己再次主持節目的心情：「當然係非常戰戰競競！以前細細個心口有個勇字甚麼都夠膽講，而家人大咗，自然多咗考慮，更何況而家仲有節目重溫，講嘢要認真好多㗎！」

蘭茜透露，在《茜選快樂》將會跟聽眾互相交流，分享彼此在人生路上努力的經驗：「我年紀都唔細啦！行過嘅路經歷咗好多唔同嘢，所以想搵大家分享同放低背上嘅包袱，尋找自己嘅快樂！」

蘭茜昔日在商台工作，當中同事包括森美、當奴等。（取自Donald IG）

自己情緒自己救

而在首集節目中，蘭茜以「茜選感恩」主題，播出軟硬天師在昔日節目《老人院時間》的錄音片段，原來林海峰曾在節目「整蠱電話」環節致電蘭茜的祖母。

蘭茜回憶謂：「今日再聽返覺得好感動好回味，以前無咁多機會可以錄低同親人嘅對話，感覺好似重遇返嫲嫲咁，原來以前一段小小嘅節目錄音，多年後聽返都可以變成一份感動。」

為拉近與聽眾的距離，蘭茜於節目中邀請聽眾郵寄或發送訊息予《蘭茜夫人信箱》，分享對節目主題的想法或任何故事分享外，也接收聽眾們每周的「感恩十件事」，蘭茜會親自於節目中讀出，除做到「自己情緒自己救」外，也會為眾人解答疑難。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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