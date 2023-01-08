【爭議糾紛】港媽搭85折的士不滿遲到　的士司機反擊網民反應兩極

▲ 港媽不滿的士司機遲到大鬧，的士司機反擊獲兩極化留言。

人與人相處必須以尊重為大前提。網上流傳一段影片指一名港媽登上的士時，大罵的士司機遲到並要求司機道歉。司機拒絕，並指港媽不滿可即時下車但需照付車資，港媽其後妥協照原定計劃到目的地。影片經分享後獲網民討論。

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近日一段以「85折乘客疑不滿的士司機遲到，欲教訓司機，但卻被司機反駁至體無完膚」為題的影片於網上流傳。由影片中可見，乘客電召的士前往一間酒店。然而訂單建立的時間為10時57分，港媽上車的時間則為11時09分。

影片之初，港媽攜同女兒登上的士，而司機一再確認目的地後便開車。及後港媽便開腔大指「師傅你遲到啊！」司機便馬上回應「咁你仲要唔要（車）啊？」，港媽便大怒指

咁我都上咗車啦！

港媽更指出的士司機當時稱會6至7分鐘便到達，但從影片中可見的士司機應是比原定時間遲了約5分鐘。司機隨後發擊指：

小姐，我唔係要比你教訓嘅！如果你認為我有問題你可以投訴！我唔係比你鬧，我唔係你個細路！

隨後司機再次詢問港媽是否需要服務時，港媽亦大指司機的不是：

你依家拖咗我咁耐時間我點唔要呢！

司機則表示不明她仍需服務但為何要大罵，更指港媽的態度十分有問題。

港媽則指，自己當初只是以詢問的口吻，而且更指司機遲到理應向她道歉，然而司機拒絕。港媽得知司機不願意道歉後，便要求馬上下車，司機則指馬上下車也要支付23元車資。港媽一度拒絕，司機表示若她拒絕付錢則會馬上報警，其後港媽只好妥協，要求司機把她送往原定目的地帝都酒店。司機更開腔指

同我玩！遲就唔係玩你嘅！我夠想快啦！你自己心情唔好就搵人發洩！

影片一經分享引起不少網民兩極化的留言：

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責任編輯：羅嘉欣