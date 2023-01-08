【變種病毒】本港首現XBB.1.5變種傳可致失禁　詳看感染徵狀拆解腹瀉之謎

▲ 本港首現XBB.1.5變種病毒個案。

衞生署衞生防護中心昨日（7日）公布新型冠狀病毒病個案最新情況，新增15,850宗確診個案，並首次發現新變異病毒株XBB.1.5輸入個案。XBB.1.5屬變異病毒株Omicron亞型BA.2的重組體，被號稱是「免疫脫逃能力」最強的變種病毒，自美國發現相關感染個案後迅速傳播，早前上海錄得病例時，一度瘋傳病毒專攻心腦血管及腸胃，令民眾牽起一輪搶購止瀉藥和尿片的熱潮。

最新影片：

XBB.1.5傳播力強

XBB.1.5變異病毒株是由XBB演變而來，XBB在2022年8月首次於印度被發現，而XBB.1.5最早於美國紐約被發現。世界衛生組織（WHO）早前曾就XBB變異進行研討會，發現XBB相較其他Omicron變異病毒株的二次感染風險更高。世衛指出，XBB.1.5是至今發現最具傳染性的變異病毒株，但並無跡象顯示，XBB.1.5較目前的Omicron變異病毒株會引發更嚴重的病情。

感染XBB.1.5可致腹瀉？

根據美國疾病管制及預防中心（CDC）資料顯示，新冠肺炎感染徵狀，目前主要有發燒或發冷、咳嗽、喉痛、疲勞、肌肉或身體疼痛、頭痛、喪失味覺或嗅覺、充血或流鼻涕、噁心或嘔吐、腹瀉、呼吸急促或呼吸困難。

對於內地網傳「無意識腹瀉」徵狀，武漢雷神山醫院感染三科五病區主任方邦江指出，XBB.1.5病毒株實際上與流行病毒BF.7症狀幾乎一致，主要症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、全身疼痛、呼吸困難、鼻塞等。而多年流行的病毒性感冒，也向來會導致噁心、嘔吐、腹瀉等胃腸型感冒症狀，都是正常的病理反應，因此毋須囤積紙尿褲、止瀉藥物，也呼籲大眾不要驚慌。

北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫醫李侗曾表示，未發現XBB.1.5更容易入侵人體心腦血管系統及消化系統的證據。他表示，有部分新冠病患者的確有嘔吐和腹瀉症狀，但通常1至3天可自行緩解，強調可適當準備治療消化道感染的藥物，但毋須大量囤積。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣