【首階段通關】李家超：不設人數限制日子一定會出現　免費核酸檢測並非用於通關

▲ 行政長官李家超巡視落馬洲支線口岸。（政府新聞處）

今日（8日）是香港與內地恢復通關首日，行政長官李家超等官員今早一同巡視落馬洲支線口岸於早上的運作情況。

李家超指，目前過關預約最受歡迎的日子是年廿九（20日），其次則為年廿八（19日）、年三十（21日），截至今日凌晨，即便是年廿九的預約人數仍未滿額，尚有1,000個名額可供預約，但就未必能選用最適合自己的口岸，認為5萬個陸路過境名額「附合需求」。

李家超又稱，目前最多人選用的口岸是落馬洲口岸，但若以比例計則是深圳灣口岸最受歡迎，當局會密切留意每日通關情況，即時處理問題，檢視實際情況，與深圳市政府、廣東省政府及口岸辦協調溝通，適時檢討通關人數及口岸安排。

李家超稱，設過關人數限利是希望過程有序、安全和順暢，今日情況亦證明目的已經達到。他強調特區政府亦期望盡早達到正常，「唔需要人數安排呢一個日期一定會出現」，但要在穩妥、可控的情況下審視實際運作情況。

有市民持免費核酸檢測未能過關。李家超稱免費核酸檢測並非用於通關用途，檢測結果亦沒有個人資料，通關人士需取得自費並附有個人資料的核酸檢測證明。

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記者：黃穎津