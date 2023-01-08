【為母則強】村屋家中驚現巨型蜈蚣　港媽勇救2歲兒用鞋KO：嚇到腳軟【附處理法】

▲ 村屋家中出現大蜈蚣，港媽勇救2歲兒用鞋打死蜈蚣。

巨型蜈蚣出沒注意！家住村屋少不免經常出現昆蟲，近日有位港媽家中出現巨型蜈蚣，本身該名媽媽自己都感害怕，可是2歲兒子在旁邊，媽媽為母則強，為保護小朋友，用鞋打死巨型蜈蚣。

保護2歲兒KO蜈蚣

該名港媽家住村屋，於上星期四（5日）在facebook群組「香港滅蟲關注組」發帖，表示在家中發現一條蜈蚣，雖然她感害怕，但為了保護小朋友，自己用鞋拍打死該條蜈蚣。事後她似驚魂未定，向網民分享將此事，

咁大條蜈蚣，嚇到腳都軟，最緊要係有個兩歲BB喺隔離。

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帖文附有2張圖片，垃圾鏟內盛載住一條蜈蚣，其體形大，清晰可見足肢密集，狀甚恐佈。由於蜈蚣有毒，加上有幼童在旁，港媽用鞋將它打死。

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小心蜈蚣再出沒

有網民提醒事主要小心蜈蚣再出沒，「有公一定有乸在附近，小心找找，呢隻咁大小心咬到」，港媽回應坦承自己都驚，「真的嗎？唔好嚇我」。另有網民指「有免費葯材」、「俾我見到就好，用嚟餵魚（龍吐珠），我在魚店買手指尾咁大要$20/1條」，該港媽感到難以置信，「驚驚！我驚呢啲嘢」！

此外，有網民「見過整係個殼，都有BB手臂咁粗」，估計巨型蜈蚣屬野生才長到如此大，住樓曾出現是細一半。另有網民曾聽老人家說宜放生蜈蚣，指出村屋出現蜈蚣屬正常，事主可在五金舖買硫磺粉，撒在屋企四角或者暗角位防蟲。

被蜈蚣咬4大處理步驟

台灣急診科醫生翁梓華曾在其facebook專頁提及被蜈蚣咬處理法，指出蜈蚣很常在居家環境中出沒，雖然蜈蚣有毒，但通常不會主動攻擊，使用毒液的時機，主要是看到獵物，注入毒液燒死獵物，「人」顯然不是蜈蚣的食物，基本上蜈蚣的毒液量，還不足以讓人致命，不過，被蜈蚣咬會很痛，或會出現疼痛難耐、過敏性紅疹、螫咬處感染，以及較罕見的過敏性休克等。4大處理步驟如下：

1. 保持鎮定莫慌張：因為蜈蚣咬人致死率幾乎沒有。

2. 盡快清洗及消毒：盡快用清水清洗傷口，如果可以稍微用酒精消毒一下，維持傷口的清潔。

3. 冰敷止痛最見效：雖然有些零星的醫學研究報告指出，「熱敷」對於少部分蜈蚣咬能夠稍微緩解疼痛，但「冰敷」在現行急診醫療準沒錯。

4. 止痛抗敏破傷風：被咬者常會有蠻嚴重的過敏反應，經驗上，許多的病人來急診都會伴隨大範圍的身體紅疹，醫生會打抗組織胺、消炎止痛藥與破傷風防止後續的傷口感染問題。

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責任編輯︰王明芳