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【萬千星輝頒獎典禮2022】將頒16個專業獎項　投票數字破95萬創歷年新高

娛樂 13:15 2023/01/08

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TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》將於今晚（1月8日）於將軍澳電視廣播城舉行，將頒發16個專業獎。

當中獎項包括:「最佳劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主 角」、「最受歡迎電視男角色」、「最受歡迎電視女角色」、「最佳男配角」、「最佳女配 角」、「最佳綜藝節目」、「最佳資訊及專題節目」、「最佳年度及特備節目」、「最佳男主持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」、「最受歡迎電視歌曲」 及「最受歡迎電視拍檔」。

投票創新高

本年度16個專業獎項分別由觀眾、TVB全台職藝員及大會評委會選票選出。據TVB表示，在本屆16個香港專業獎項再加3個馬來西亞獎項（合共19個獎項）投票總數超過95萬5千，打破歷年投票紀錄。

當中，本地觀眾投票票數超越46萬（465,274票），另外再加上由馬來西亞觀眾投票選出的「馬來西亞最喜愛TVB電視劇集」、「馬來西亞最喜愛TVB男主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」三大獎項，馬來西亞參與投票觀眾人數達49萬（490,693票）。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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