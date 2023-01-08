【香港小姐】李珊珊包受驚恐症煎熬　宣布暫停更新社交網：首位投放在身體上

▲ 李珊珊突然宣布暫停更新社交平台，身體狀況令人擔心。

前港姐冠軍李珊珊入行後參與多部TVB 劇集，直到2005年開始減產，2011年退出幕前後鮮有露面。外界一直傳出她患腦瘤及抑鬱症的消息，當時她僅承認入院治療，但就否認患腦瘤。

結果，珊珊於2019年公開患上驚恐症，其後分享她的患病經過以及心路歷程。

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停用社交平台

近年，李珊珊時常參與慈善，以正面態度發放正能量。惟近年身體再次發出警號，去年9月自揭狂瀉兩星期難進食，幾乎兩個星期就要覆診一次，令外間擔心其身體情況轉差。

但近日她在社交網站以「平台暫停更新」的公告發文，宣布停止更新微博、Facebook及Instagram三個社交平台。

踏入2023 總覺得……

是極艱鉅的一年。 這份「 總覺得 」，

不是憑空想像，

而是從生活上的觀察，

及

人生閱歷中累積得來。 因此，

擁有強壯的體魄，

才能在最壞的時代急流勇進。

具備強健的身心，

才可在最好的時代達到夢想。 所以，

將時間、精神、體力，

比過往更進取的方式，

以首位投放在身體上。 在此，

給一般網民疏理一下，

本人過去使用社交平台的背景及習慣。 由於每個社交平台（共三個），

啟用後一直每天更新（分別微博10多年、Facebook 5年、Instagram 5年），

不少好友、密友亦有關注。 停止更新的動作，

此帖文能統一答覆，

並掃除不必要揣測。

她還向「同路人」作最後的鼓勵：

同路人們，

可重溫《樹洞》的視頻。

好友們，

不用擔心我的块擇。

陌生人們，

繼續陌生下去各不相干。 未來一年，

大家平好喜樂，

復常日子重臨，

我會更新的。

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四料港姐冠軍

現年45歲的李珊珊於1996年參選香港小姐而入行，當時以18歲之齡成四料冠軍，美貌與智慧並重，加上擁有一副驕人身材，得到不少幕前機會，曾參演重頭劇集《鑑證實錄》、《刑事偵緝檔案》、《烈火雄心》等。

最為經典之作，2005年與真蛇零距離拍攝硬照廣告，為昔日風靡萬千少男的宅男女神。

▲ 2005年與真蛇拍廣告最為經典。

感情方面，李珊珊與錢嘉樂的戀情最為人知，二人合作《烈火雄心》而相戀8年。有傳錢嘉樂求婚後成為了兩人分手的原因，李珊珊分手後亦沒有承認過任何戀情。

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