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【香港小姐】李珊珊包受驚恐症煎熬　宣布暫停更新社交網：首位投放在身體上

娛樂 14:14 2023/01/08

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李珊珊突然宣布暫停更新社交平台，身體狀況令人擔心。

前港姐冠軍李珊珊入行後參與多部TVB 劇集，直到2005年開始減產，2011年退出幕前後鮮有露面。外界一直傳出她患腦瘤及抑鬱症的消息，當時她僅承認入院治療，但就否認患腦瘤。

結果，珊珊於2019年公開患上驚恐症，其後分享她的患病經過以及心路歷程。

【香港小姐】李珊珊自爆狂瀉兩周難進食　IG發文講近況：謝謝你們一直關愛

停用社交平台

近年，李珊珊時常參與慈善，以正面態度發放正能量。惟近年身體再次發出警號，去年9月自揭狂瀉兩星期難進食，幾乎兩個星期就要覆診一次，令外間擔心其身體情況轉差。

但近日她在社交網站以「平台暫停更新」的公告發文，宣布停止更新微博、Facebook及Instagram三個社交平台。

踏入2023

總覺得……
是極艱鉅的一年。

這份「 總覺得 」，
不是憑空想像，
而是從生活上的觀察，

人生閱歷中累積得來。

因此，
擁有強壯的體魄，
才能在最壞的時代急流勇進。
具備強健的身心，
才可在最好的時代達到夢想。

所以，
將時間、精神、體力，
比過往更進取的方式，
以首位投放在身體上。

在此，
給一般網民疏理一下，
本人過去使用社交平台的背景及習慣。

由於每個社交平台（共三個），
啟用後一直每天更新（分別微博10多年、Facebook 5年、Instagram 5年），
不少好友、密友亦有關注。

停止更新的動作，
此帖文能統一答覆，
並掃除不必要揣測。

她還向「同路人」作最後的鼓勵：

同路人們，
可重溫《樹洞》的視頻。
好友們，
不用擔心我的块擇。
陌生人們，
繼續陌生下去各不相干。

未來一年，
大家平好喜樂，
復常日子重臨，
我會更新的。

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【抗病自白】李珊珊驚恐症曾食錯藥致夢遊　為情緒病患者打氣：愈早醫愈好

四料港姐冠軍

現年45歲的李珊珊於1996年參選香港小姐而入行，當時以18歲之齡成四料冠軍，美貌與智慧並重，加上擁有一副驕人身材，得到不少幕前機會，曾參演重頭劇集《鑑證實錄》、《刑事偵緝檔案》、《烈火雄心》等。

最為經典之作，2005年與真蛇零距離拍攝硬照廣告，為昔日風靡萬千少男的宅男女神。

2005年與真蛇拍廣告最為經典。

感情方面，李珊珊與錢嘉樂的戀情最為人知，二人合作《烈火雄心》而相戀8年。有傳錢嘉樂求婚後成為了兩人分手的原因，李珊珊分手後亦沒有承認過任何戀情。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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