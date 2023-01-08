【樂極生悲】15歲少女玩高卡車長髮被捲至車軸　頭皮遭扯落致下半身癱瘓

▲ 少女玩高卡車長髮被捲至車軸，頭皮遭扯落致下半身癱瘓。

玩樂時需注意安全，否則只會樂極生悲。南非日前發生一宗恐怖意外，一名15歲少女在玩高卡車時，長髮不幸被捲至車軸。意外令她的頭皮遭扯落，更造成下半身癱瘓。少女父親指責在場職員失職，令意外發生，據指當地涉事單位已介入調查。

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綜合媒體報道，2022年12月28日，15歲印度裔少女Kristen Govender連同13歲的弟弟，前往位於南非德本市商場內的遊樂場遊玩高卡車（小型賽車）。據悉少女雖是長髮，但已按照場方安全要求把頭髮蓄起成馬尾，而且更配戴上安全帽。

然而，當遊戲開始了第一圈後，少女的高卡車便撞至護欄上，導致車軸的塑膠保護罩出現鬆脫。少女即時向當值職員匯報問題，但當職員查看了車輛，並把鬆脫的零件除下後檢查，卻告知少女「沒關係」、「可以繼續比賽」等，少女繼續遊戲至第2圈時便發生意外。

少女的長髮被捲至沒有保護罩的車軸之中，巨大的拉力令少女的頭髮連頭皮一同扯落。少女馬上被送至醫院搶救，經醫生檢查治理後，發現少女不止頭皮遭扯落，而且脊椎更出現瘀血、脊髓受損以及主動脈撕裂。種種受傷更令少女下半身目前處於癱瘓，未知未來康復的可能性。

少女的父親其後接受訪問時，指當值職員的疏忽令意外發生，表示意外發生當時少女弟弟已馬上到遊樂場營運商的辦公室求助，可是理應在場的當值職員卻不在現場，而且辦公室大門更被關上，導致求助無門。據悉現時當地涉事單位已介入調查事件。

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責任編輯：羅嘉欣