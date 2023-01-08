【首階段通關】截至上午10時約7,000人北上　鄧炳強：相信通關初期水貨客不多

▲ 保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

今日（8日）中港首階段通關，保安局局長鄧炳強說，截至早上10時，北上離開香港的人數大約有7,000多人，當中有5,000多人經落馬洲支線口岸離港，有2,000多人經深圳灣口岸離港，少量人士經文錦渡口岸離港。整體還有近一半可預約名額。鄧炳強上午視察深圳灣口岸通關情況，並稱車量不算很多，整體運作非常暢順。

鄧炳強說，第一日通關執勤人員數量比往常多，就未能預計的情況作出應變。暫時運作一切都很順暢。至於整體人數安排方面，會再看情況。有關部門會研究整體情況，根據需求和人流，再決定下一步如何進一步開放，全面開放是必然。

對於水貨客的問題，鄧炳強表示，在通關的開始階段，相信水貨客不會多。當局對打擊水貨方面都十分有經驗，除了在部分水貨熱點去進行巡邏，需要時會採取相應行動。當局亦會和內地相關部門保持緊密聯繫，適當時會採取聯合執法行動。另外，政務司副司長卓永興亦有統籌一個專班，安排香港不同的部門和局，專門打擊水貨活動。

特首李家超稱，過往處理水貨客的問題，包括交通秩序及阻街等，有關部門已有部署，亦會多加留意，希望以正面的方向「復常」，又說卓永興會一直留意事情發展，和不同部門安排和部署整體行動。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：楊佩瑩