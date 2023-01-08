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【1人婚禮】《幻愛》班底拍賀歲片　小薯茄阿冰初登大銀幕即做女主角

娛樂 13:39 2023/01/08

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熱門 劉鑾雄 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

今年賀歲片《毒舌大狀》、《超神經械劫案下》、《天龍八部之喬峰傳》外，今日（1月8日）高先電影宣布多一套電影加入賀歲戰。

由《幻愛》周冠威導演首次執導浪漫愛情喜劇片、小薯茄的阿冰初登大銀幕擔正女主角的《1人婚禮》，將於年廿九 (1月20日) 起優先場，大年初五 (1月26日) 正式公映，前導海報在今天 正式發布。

其實，阿冰在昨天（1月7日）已於個人IG突然發布一個戴上戒指的限時動態，引起一眾網民熱烈討論，實情為《1人婚禮》的宣傳。前導海報可見阿冰穿上婚紗，面露笑容與神秘人物碰杯，海報上印有「愛自己，是終身浪漫的開始！」的字句。

吳冰陳健朗演情侶

《1人婚禮》講述小丑藝人阿冰（吳冰飾）搞笑精叻，表情誇張，最愛逗人發笑，與性格狂野，作風踩界的男友Dickson（陳健朗飾），決志成為熱爆Youtuber，為求提升點擊率，順應網民要求玩求婚，實際是假結婚，慘遭悔婚後的阿冰決定要同自己結婚。

阿冰舉辦一個人的婚禮，估不到因此變成KOL，備受追捧，還吸引了多名粉絲瘋狂追求，阿冰真的驚動了真情！要愛人，先要愛自己，要愛自己，但究竟「我是誰」？ 最愛又是誰？ 阿冰決意在一人婚禮上，宣告自己的終極大秘密⋯⋯

撰文 : TOPick柴犬出動

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