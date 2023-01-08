郭富城撐新導演接拍郭富城　柏安妮女兒許恩怡演重症病患者

▲ （左起）郭富城、許恩怡、梁詠琪。

由新導演孔令政執導，郭富城（Aaron）、鮑起靜、梁詠琪（Gigi）、譚耀文、許恩怡（Natalie）、鄭丹瑞及范麒智參演親情勵志新片《無名指》昨日（1月7日）舉行開鏡禮，台前幕後人員出席。。



《無名指》為郭富城與鮑起靜繼《麥路人》後再度合作，梁詠琪則破格演繹離家母親，而著名女星柏安妮女兒許恩怡挑戰重症病患者角色。

▲ 導演孔令政與郭富城。

郭富城刻意頹廢

Aaron表示，今次接拍《無名指》片是被劇本打動，單看故事大綱已經眼淚在心裡流。拍攝前更刻意進入頹廢狀態，精準演繹為逃避家人而刻意變得不負責的父親。

他更透露在片中與鮑起靜有一段如撈亂骨頭的母子關係，而鮑姐則透露是電影的氛圍悲中有喜，與Aaron充滿默契，越拍越有火花。



而Aaron和譚耀文在片中同是壁球好手，關係亦敵亦友，在開拍前都經過訓練，二人不約而同表示相當有趣好玩。

許恩怡演梁詠琪女兒

至於梁詠琪表示，是次遇上演戲以來最困難的角色，是個不太稱職的母親，不過背後會有一些難以啟齒的原因，Gigi大讚導演非常用心寫這個角色，短短幾場戲經已道出作為母親承受困難之苦。

新演員許恩怡對於今次能夠演繹Aaron和Gigi的女兒大感榮幸，更是相當期待接下來的合作，Natalie更笑言獲媽媽柏安妮貼紙仔打氣，更有緊密溝通向媽媽請教一些演出上的問題。

▲ （左起）許恩怡、梁詠琪、鮑起靜。

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