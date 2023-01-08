【極品奶奶】不許兒子比孫子年紀小　奶奶再婚逼6個月大肚新抱墮胎

▲ 奶奶再婚懷孕，竟逼6個月大肚新抱墮胎。

準媽媽迎接小生命總是相當期待，但內地一名懷孕6個月的女子卻被奶奶要求墮胎，令女子相當震驚，而原因竟是奶奶已再婚懷孕，奶奶不允許自己的兒子比孫兒年紀小，因此要求新抱墮胎。

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據內地媒體《全景速遞》報道，雲南一名懷孕6個月的女子，某天凌晨突然接到奶奶電話，一開口就跟她說：「你懷孕時間不對」，要求女子墮胎，更連珠炮發地說：

（孩子）別要了。你還年輕，以後有的是機會，再說現在條件也不好，不適合有小孩。

女子聽後感到困惑詭異，同時也充滿不安。而女子的丈夫得悉後，則反對自己媽媽要求老婆墮胎的決定。但女子的奶奶卻堅持要她墮胎，又不願透露真正原因。

直到一名知情人士向該對夫婦表示，其實女子的奶奶已再婚並懷孕，但又礙於面子問題，怕被別人取笑，自己的初生兒子竟比孫兒年紀小，加上奶奶的新老公一直想要孩子，所以就要求女子墮胎。

不少網民為此批評奶奶行為自私，又留言稱：「女人何苦為難女人」、「妳的孩子是生命，媳婦的孩子就不是生命」、「害怕被笑話自己就不要生啊，為啥要別人不生？」甚至有人直指她是「極品」奶奶。

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責任編輯︰王明芳