【離巢疑雲】周柏豪相隔兩年連推兩新歌　一舉動惹離巢TVB星夢疑雲

▲ 周柏豪疑離巢TVB旗下的星夢。

歌手周柏豪近日一口氣推出兩首新歌《小船大海》及《敬老爸》，連日來在社交平台作宣傳。由於歌曲講與父親之間的親情，他分享了多要童年與爸爸的舊照，兒時的他眼仔睩睩，個性外向愛對鏡頭露齒笑，可愛又精靈。

有眼利網民發現周柏豪推出新歌的帖文，只見tag上「Starzpeople」、「StarzTrack」及「種星堂」的標籤，未見提及唱片公司「星夢」或「tvbmusicgroup」，即引來外界揣測他是否已離巢。

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根據TVB Music Group的官方平台，歌手名單中亦不見周柏豪的名字，似乎離巢一事並非傳聞而是事實。而周柏豪早於數日前，發文「新一年 訂立新目標」，已暗示會有新搞作。

前年何哲圖辭去星夢娛樂行政總裁一職，並由何麗全頂替，當時傳出周柏豪失寵故轉攻內地發展，繼劇集《把關者們》主唱主題曲《過關》後，就久未推出新歌。

▲ 周柏豪與炎明熹獲邀登上《2023灣區春晚》舞台。

北上吸金

現年38歲的周柏豪近年成功攻入內地市場發展，去年北上參與多個綜藝真人騷節目，包括《聲生不息》、《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》等，在內地吸納一批粉絲追捧，人氣急升，為他帶來不少工作機會。

最近他與「聲夢人氣王」炎明熹一同獲廣東衛視邀登上《2023灣區春晚》舞台，二人的綵排片段日前被曝光。

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