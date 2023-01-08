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【放寬入境】澳門今起入境無須出示檢測證明　東瀛遊推出3款澳門Staycation套票

社會 15:35 2023/01/08

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熱門 劉鑾雄 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

東瀛遊推出3款澳門Staycation套票。

澳門放寬入境要求，自港台的入境人士，今日（8日）起無須出示檢測證明。東瀛遊推出3個住宿套票，報名旅客可於澳門Staycation。

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記者：黃穎津

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