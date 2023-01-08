【財爺網誌】今日首階段通關　陳茂波料對出口、旅遊及零售業等帶來更大支持

▲ 陳茂波預期通關將對本港的出口、旅遊、零售及餐飲業等帶來更大的支持。（香港經濟日報資料圖片）

今天開始正式落實與內地有序通關，財政司司長陳茂波指，可以預期將對本港的出口、旅遊、零售及餐飲業等帶來更大的支持。他本周六將前往瑞士出席達沃斯世界經濟論壇。

陳茂波在網誌表示，踏入2023年，迎來的首個大好消息是與內地有序通關，許多市民也雀躍準備與分隔多時的親人團聚，不少企業人員希望第一時間回內地處理業務。他指出，可以預期，隨著便捷的兩地往還逐步回復，人流物流也會顯著改善，將對本港的出口、旅遊、零售及餐飲業等帶來更大的支持。

他指，本周六將啟程前往瑞士出席達沃斯世界經濟論壇，屆時將會與環球政商領袖和企業高管等交流，詳細介紹香港的最新情況、機遇與發展潛力，並積極推介本港在金融、創科，「搶企業」、「搶人才」，以及文化旅遊方面的最新發展。他亦會出訪東盟及歐洲等本港的重要巿場，金融管理局今年亦會帶領金融代表團出訪中東及東盟等地區。

本地方面，陳茂波提到，除了「走出去」說好香港優勢，亦包括「請客來」激活本地盛事，打頭陣的是本周三至四舉行的亞洲金融論壇，是由特區政府及貿發局主辦的論壇是區內年度盛事，三年以來首次回歸實體，以「線上線下」混合模式舉行；年底壓軸的是由金管局舉辦的國際金融領袖投資峰會，規模將較去年的更大。

體育盛事對旅客一直深具吸引力，他指，今年預計將會有超過十項大型國際體育賽事在香港舉行，包括將在二月舉行的「第25屆香港馬拉松」、三月底舉行的「香港國際七人欖球賽2023」等，預計參與這些賽事的運動員及現場觀眾將超過35萬人次。

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責任編輯：區綽彥