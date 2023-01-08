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【中港通關】農曆新年是否適合全面通關？ 許樹昌：「逐步行穩陣啲」

社會 16:01 2023/01/08

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(資料圖片)

本港與內地今日（8日）起通關。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，過去一個月，內地輸入的新冠確診個案，佔整體輸入個案比例屬第3高，僅次於日本和泰國，不排除中港首階段通關後，會令本港確診個案上升，數字或會在高位橫行一段時間。不過他指，新冠病已變成風土病，因此防疫措施不應走回頭路，不建議通關設熔斷機制，反而應該加強鼓勵接種疫苗。

許樹昌出席一個電視台節目時表示，近來曾有接種三針的長者，因為接種相隔的日子長，因而有重症及死亡個案。對於是否適合農曆新年時分通關？他表示，本港正處於呼吸道病毒的冬季高峰期，因而通關安排「逐步行穩陣啲」，分階段通關安排比較理想。他表示，措施太寬鬆的話，可能會令重症比例上升，甚至令醫療系統難以負荷，「要睇清楚先」。

對於內地人士的接種要求，許樹昌表示與海外睇齊「穩陣些」，接種至少兩針可減低死亡風險，惟議題屬政策考慮無謂辯論。他引述中國工程院院士鐘南山表示，廣州長者3針的接種率達85%，亦鼓勵市民接種加強針，呼籲市民接種疫苗後才出國旅行。

許樹昌亦表示，美國XBB.15變種病毒已佔美國的確診病毒4成，可見變種病毒不只是內地會出現。他表示，XBB變異株看不到傳播性增加，不過對疫苗的功用大打折扣，因此呼籲市民接種加強針。

許樹昌指，冬季仍需維持口罩令，惟當新冠病毒越來越溫和，類似傷風感冒時，就毋須再戴口罩。他表示，病徵極輕微或無病徵的患者，遲早毋須再隔離，但有病徵患者、長者、長期病患者，以及免疫系統失調人士等高風險群組，就應該要接受隔離，以免病情突然轉差。

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記者：陳展棋 

 

 

 

 

防疫措施 疫情 傳染病 許樹昌

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