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【足球新星】碧咸二仔加盟英超預備隊　Romeo曾棄足球轉投網球仍獲父支持

育兒經 17:11 2023/01/08

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碧咸20歲的二仔Romeo加盟英超預備隊。

足球巨星碧咸（David Beckham）育有4子女，20歲二仔Romeo宣布加盟英超預備隊，在本賽季剩餘時間租借加盟英超布倫特福德B隊，爸爸碧咸當然支持兼陪住阿仔。Romeo在IG分享父子照，並興奮表示期待新一年的新挑戰。

碧咸支持二仔Romeo簽約加盟布倫特福德B隊。（IG圖片）

碧咸盼兒子繼承衣缽

綜合外媒報道，47歲的萬人迷碧咸（David Beckham）與辣妹Victoria結婚23年，育有4子女，分別是長子Brooklyn、次子Romeo、三子Cruz和孻女哈七（Harper Seven），組成幸福的一家六口。

碧咸一直希望至少有一位兒子能繼承衣缽成為足球員，碧咸2013年掛靴後，全家重返英倫，2014年時，Romeo、Brooklyn和Cruz一起加盟阿仙奴青年軍，可是三子表示皆不想做職業足球員。

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曾棄足球轉投網球

二仔Romeo自小運動天賦高，他曾網球、足球雙線發展，在12歲那年，網球教練大讚Romeo在網球發展可能有建樹，充滿天分，手眼協調能力極高。而Romeo更曾跟英國國寶級兼奧運金牌網球手梅利（Andy Murray）對賽。

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可是，碧咸曾受訪表示，在2014年Romeo加盟阿仙奴青年軍之後一年，Romeo向他提及不想再踢足球，是好爸爸的碧咸百感交集，坦承一方面感很傷心，另一方面又感到如釋重負，樂見兒子有其他想追求的夢想。

Romeo愛上網球，碧咸無條件大力支持，花3萬英鎊在家興建網球場，還聘請網球名將當兒子星級教練。而媽媽Victoria都支持兒子追夢，曾於IG開心分享Romeo打網球的照片。其後Romeo回心轉意重新愛上足球，碧咸全力支持，再次花錢重新裝修，將家中後花園改建為5人足球場，隨時陪兒子練波。

媽媽Victoria曾分享兒子打網球時的姿態。（IG圖片）

加盟英超預備隊

現年20歲Romeo去年10月首次在布倫特福德預備隊訓練，據布倫特福德官方聲明表示，羅密歐將在本賽季剩餘時間租借加盟B隊。教練大讚Romeo在球場內外的行為和態度很好，融入文化和團隊，成為球隊重要的一份子。Romeo日前在個人IG發布父子合照，宣布加盟時並寫下：

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責任編輯︰王明芳

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