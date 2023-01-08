【通關】物流公司送藥生意好享通關「頭啖湯」　近口岸商業區未見受惠

▲ （林宇翔攝）

兩地今起通關，落馬洲支線口岸人流最多，福田口岸外的物流公司和港式茶餐廳最受惠，客量大幅回升。深圳灣口岸即人流較少，大多人士過關即轉乘其他交通工具往其他地區，人流未見流入鄰近商貿區。

通關初期深圳市道未即時受惠，由內地訪港客同樣少，有訪港客指，內地來港的簽證申請需時，相信除探親、留學人士外，短期內地客傾向於內地過年，而非訪港旅遊。

通關首日逾千人從港湧上深圳，福田口岸外重新布滿人流。然而口岸前僅少數店鋪復業，其中以順豐物流、港銘茶餐廳生意最好，其他店鋪如牙科中心、地產代理仍門口羅雀。

順豐物流福田口岸分店負責人趙曉川指，封關期間店鋪生意極少，全日只安排2名員工當值，但今日一開關，客量便急增至正常時期的6成，現時已安排11名員工在店當值。

他又表示，過去港客「帶貨」居多，主要托運藥妝和代購物品，然而疫情下有了新轉變，大多客人都是托運防疫物資和藥物回家鄉。記者現場所見，不少人將幸福傷風素、正露丸等藥物包裝寄運。

鄰近的港銘茶餐廳亦是受惠商戶之一，店主黃小姐稱，今日上午生意較通關前急增8成，早前已增購6成食材應對需求。然而，她認為「春運」期間兩地人流變化未明，生意仍存變數，現時不會特別樂觀。

除落馬洲支線口岸，深圳灣口岸亦恢復客運。記者現場所見，大多訪內地人士都較為匆忙，多在口岸轉乘其他交通工具過省，少有流連在附近消費。記者上午11時左右到深圳灣鄰近商業區「后海區」觀察，幾乎沒有過境人士流入該居，對該區市道無幫助。

北上人潮多，但南下人士欠奉，大多來港人士都是早已擬定留學或探親。來港到教大留學的張小姐指，以自己為例，相關簽證都用了1星期處理，加上大多內地旅客打算回鄉過年，相信通關之初，難有旅客到港旅遊。

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記者：陳梓蔚