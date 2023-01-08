【入境澳門】多部門配合放寬入境　昨預售往來港澳船票約1,500張

▲ 港澳海上客運恢復氹仔往來香港航線，氹仔客運碼頭通關情況有序。（澳門特別行政區政府新聞局）

澳門自今日（8日）起放寬入境要求，由中國內地、香港特別行政區或台灣地區入境旅客，無須出示任何檢測證明；由外國入境，需出示48小時內新冠病毒抗原或核酸檢測陰性證明，證明的時效性以來澳最後一程登機、登船時計算，通過快速抗原檢測結果申報平台或澳門健康碼出示。

治安警察局代表及衛生局代表指，所有國籍人士無須獲得衛生當局的事先批准入境澳門，但須遵守法定的入境條件；從澳門進入中國內地時，由澳門通過珠澳口岸進入內地，需透過中國海關的「海關旅客指尖服務」二維碼進行健康申報。由香港、台灣地區及外國入境澳門的人士，在入境後翌日計第7天內離境前往中國內地，須出示48小時內採樣的核酸陰性證明（珠澳口岸為採樣日後48小時，其他口岸以目的地口岸要求為準）。如在澳門停留超過7天，前往內地只須準備好中國海關碼健康申報。對於出入境人數增多，兩部門均表示已配備足夠人手應對，確保通關暢順。

澳門海關代表表示，因應防疫措施的放寬，預計出入境人數將有所上升，爲此，海關將審視各碼頭設施之安全，旅客出入境路線走向的指示是否清晰及足夠，確保關檢設備的運作良好及防疫衛生方面的措施到位，以及加強與口岸各部門溝通協調。海關同時呼籲，出境人士須留意有關規定，切勿攜帶超量藥物出境，以免影響行程安排。

此外，海關將加派人手在各口岸執行關檢工作，利用科技設備快捷檢查進出澳門的交通工具、貨物、旅客及其行李。同時加强與拱北海關的實時情報互通，打擊水客活動，以堵截違禁或未經申報許可的物品進出口，維護澳門治安穩定。海關又提醒，橫琴口岸正進行二期工程，對車輛通關仍有一定影響，建議居民透過治安警察局及交通事務局的手機應用程式，實時掌握口岸車流情况，儘量錯峰出行。

海事及水務局代表表示，因應往來港澳兩地的海上客運航線於今日起逐步復運，該局早前已協調船公司完成了一系列事前準備工作，包括試航、試泊位、檢查碼頭設施等。同時亦已要求船公司、碼頭清潔外判公司加強碼頭內公共設施和船隻的清潔消毒，並已與各相關部門舉行協調會議，細化港澳航線復運工作，以確保各項環節妥善安排。

海事局代表指出，經與船公司溝通，昨日預售船票約1,500張。他表示，按過往經驗，港澳海上客運的高峰期一般在農曆新年假期期間，該局一直與船公司保持緊密溝通和協調，復航後會持續關注港澳兩地對海上客運的需求，有需要時會協調船公司加密班次，以及考慮恢復夜航服務，並會增加航點，例如外港碼頭等。此外，由於近期本澳有較多海上工程，包括興建中的澳氹第四條跨海大橋工程等，為確保客船通航安全，海事局對船公司和船員開展海上安全講座，讓從業員更清晰了解澳門海域的現狀。

旅遊局代表表示，隨着香港居民入境澳門的措施進一步放寬，港澳兩地的海上客運航線復運，為往來港澳兩地的市民和旅客提供便利的跨境交通服務。香港是澳門第二大客源地，該局將適時啓動推廣預案，逐步鋪開全方位宣傳攻勢及優惠，其中包括即將推出往返港澳交通票務優惠，刺激香港居民遊澳意欲，鼓勵增加留澳時間及消費，提振澳門旅遊經濟，助力促進旅遊及相關行業復甦。

旅遊局代表指出，港澳海陸交通正逐步恢復，相信有關便利措施，結合該局線上線下宣傳攻勢及即將推出的優惠，以及澳門賀年盛事活動將陸續舉行，將進一步推動香港旅客來澳旅遊及消費，歡度農曆新年，並體驗澳門最新的旅遊元素和設施。

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記者：黃穎津