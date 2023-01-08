【中港通關】信和集團：料通關旗下三大商場首季生意額有明顯升幅　將送出8萬份旅客禮券包

▲ 受惠於中港通關及春節黃金檔期，信和集團三大商場第一季度人流及生意料有明顯的按年升幅。（信和集團提供）

今日（8日）中港首階段通關，信和集團三大商場預料今年首季人流及生意有明顯的按年升幅，信和集團資產管理董事蔡碧林認為，通關為集團旗下商場帶來新商機，受旅客歡迎的美妝、保健及服飾商品生意升幅最為顯著。信和集團商場將與商戶合作，送出8萬份旅客禮券包、推出消費回贈獎賞及賀年市集，吸引入境旅客。

由通關首日（8日）起，旅客於屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場及信和廣場禮賓處/客戶服務中心，出示有效旅遊證件及S⁺REWARDS會員號碼，即可免費領取總值520元旅客禮券包。顧客於旗下指定商場消費滿指定金額，可享有消費回贈或換 領賀年食品。為歡迎旅客到港，信和集團特別安排廣東省點對點購物團，聯同旗下商場商戶如珠寶金飾、保健護理及美妝等推出消費獎賞優惠。

此外，中港城將聯乘集團旗下的皇家太平洋酒店推出「食住玩」住宿優惠，當中包括皇家太平洋酒店指定客房住宿一晚、雙人晚餐（價值 1,088元）及歐陸自助早餐、中港城50元S現金券1張及「合味道紀念館香港」工作坊門票2張，價錢由1,680元起。

為慶祝新春佳節，屯門市廣場舉辦了佔地達4,000呎的「新春禮品及食品展」，匯聚過百品牌，顧客可 一站式輕鬆選購年貨，除了糖果禮盒、參茸海味禮盒、賀年糕點、洋酒及紅白餐酒等，亦有手工糖果糕餅、日本時令水果、近年大熱即食餸包、茶葉禮盒、急凍海產及肉類等。

另外，奧海城亦打造一個佔地達3,000呎的「新春食品及年花展」，匯聚逾60個品牌，當中包括名貴 海味禮盒、茗茶套裝及各地名酒等，吸引顧客前來辦年貨送禮。 而荃新天地則與LEGO®攜手呈獻「奇歷兔莊園」新春主題活動，並設有LEGO®新春期間限定店，售賣每年都備受注目的新春限定別注版LEGO® 套裝，必搶新一年推出的80110新春賀年立體擺設及80111新春花車巡遊等，吸引本地家庭及遊客到訪。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，商場會積極安排物業管理人手、加強商場內的消毒措施，確保提供安全的購物環境。

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責任編輯：楊佩瑩