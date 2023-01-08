【新冠肺炎】一年內陸續確診4次　染疫者每次確診呈1個症狀

▲ 染疫者每次確診都呈重感冒症狀。

新冠肺炎疫情持續多時，部分人已出現重覆確診的情形。台灣一名網民就分享，自己有朋友明明已接種3劑疫苗，卻陸續確診4次，且每次症狀都很嚴重，引發網上熱烈議論。

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有網民在網上討論區PTT以「有人第四次確診了」為題發帖，發帖者指自己的朋友在一年內確診了4次，首先是在去年農曆年前確診一次，然後是去年5月、9月分別確診第2、3次，到今年1月檢測又呈陽性。

發帖者指，朋友每次確診時，都出現重感冒症狀，疑惑朋友明明打了3劑疫苗，為何會一直確診，也引發網民熱烈討論，認為發帖者的朋友是另類「天選之人」，亦有網民懷疑發帖者的朋友是否免疫力及衛生習慣太差，導致不斷確診。

隨著病毒不斷變種，本港早前也有市民在港台節目《醫生與你》中反映，身邊有人確診並康復後約1個月，自行做快速測試再呈陽性，並有肚痛、肚瀉等病徵。港大微生物學系講座教授袁國勇當時受訪指出，有關情況不普遍，因確診後身體內抗體處於高水平，一般而言要4個月後才會再受感染。

而對於染疫一段時間後仍有咳嗽徵狀，袁國勇則指出，病毒會破壞氣管細胞，導致吸氣時會感到不適，黏膜要時間復原，如情況隨時間有好轉就不用擔心。

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責任編輯：羅嘉欣