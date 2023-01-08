【首階段通關】民建聯兵分兩路視察　梁熙經深圳灣口岸花55分鐘過關

▲ 梁熙和周浩鼎去了深圳灣口岸視察過關情況。(周浩鼎FB圖片)

香港與內地今日起實施首階段通關，民建聯的立法會議員今日兵分兩路，梁熙和周浩鼎去了深圳灣口岸，而陳恒鑌、林琳和劉國勳就到落馬洲口岸，直擊首日通關情況。梁熙指，他經深圳灣口岸過境，整個過關過程順利，只花了55分鐘。

周浩鼎和梁熙今早在深圳灣口岸，視察首日通關的狀況。周浩鼎指，大致上秩序良好，通關人數也眾多，可能也需要一段時間排隊，但整體來說秩序良好；在進入口岸範圍，車輛一度有些擠塞，但部門也很快作出了交通疏導。

梁熙在社交媒體指，他們就經深圳灣口岸過境，整個過程順利，只花了55分鐘便完成所有程序。以往大家過關都比較趕忙凝重，「留意到今日過關的市民都很開朗﹐大家都對可以再踏足闊別三年的內地感到期待和高興！」

梁熙又指，除了早前預約配額、已預備的核酸檢測陰性證明外，過關時內地關口需要取得電子「黑碼」（健康申報），排隊期間設有易拉架讓大家掃描二維碼填寫，非常方便。他透露，排隊期間亦協助兩名長者填寫，而關口亦會有工作人員可以協助。

▲ 陳恒鑌(右1)、林琳(左2)和劉國勳(左1)到落馬洲口岸直擊首日通關情況。(林琳FB圖片)

而陳恒鑌、林琳同劉國勳今早就去了落馬洲口岸視察過關情況，林琳在社交媒體指，今早所見，每班車的客流都消化到，大概10分鐘左右就可以過關，她期望政府於下階段增加名額及更多口岸以應付年前年後的客運流。她又讚港鐵「好貼心」，找了黃衫職員和粉紅衫義工，幫手在月台同車廂提醒大家要帶甚麼證件。

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責任編輯：區綽彥