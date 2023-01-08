【恐怖意外】女星登台表演不慎踩空跌落3米高台　送院證骨折及腦震盪

▲ 女星登台表演不慎踩空跌落台，送院證骨折及腦震盪。

日前一名烏克蘭女星在捷克登台表演時，不慎失足踩空，跌至3米高的台下，隨即被送院治理。女星經檢查後發現她出現骨折，更有腦震盪的情況出現。所幸的是經治療後皮外傷已現康復，但仍需3個月的治療期。

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綜合媒體報道，27歲烏克蘭女歌手Jerry Heil日前登台時因不慎踩空，上台後便跌至3米高的台下。由Jerry Heil於個人社交平台上分享的影片中可見，事發時她正在與台下歌迷交流，傾談了數句後便接過咪高峰準備上台進行演出。可是上台不足1秒後她便隨即踩空，直跌至3米高的台下。

事後Jerry在網上分享指，她目前已經甦醒，並表示發生這樣的意外，她只是肋骨骨折及腦震盪已是「奇蹟」，更向支持者指，藉由這場意外，她發現

應該活出生命中的每一分鐘。

她續指意外後曾出現失憶的情況，就連她的助理名字她也記不起。她更指當天她的確看到踏下的地方有地板，可是便不幸掉下台。更指自己會汲取是次的經驗作為她新歌的題材，呼籲支持者不用擔心。

據悉，Jerry於事發後2周皮外傷經已痊癒，情況良好。可是其他的內傷如腦震盪等則需有待觀察，仍需3個月的治療期。Jerry亦有再度開腔回應感謝支持者的鼓勵，並期待他日重踏舞台。

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責任編輯：羅嘉欣