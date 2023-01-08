【萬千星輝頒獎典禮2022】三太樊亦敏騷修身成果　港女野人東張女神紅地氈鬥派福利【多圖】

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》將於今晚（1月8日）8時於將軍澳電視廣播城舉行，共將頒發16個專業獎。

當中獎項包括:「最佳劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主 角」、「最受歡迎電視男角色」、「最受歡迎電視女角色」、「最佳男配角」、「最佳女配 角」、「最佳綜藝節目」、「最佳資訊及專題節目」、「最佳年度及特備節目」、「最佳男主持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」、「最受歡迎電視歌曲」 及「最受歡迎電視拍檔」。

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港女野人VS東張女神

在頒獎典禮正式舉行前，一眾藝員在下午5時45分已開陸續現身行紅地氈，打頭陣第一批出場為今屆香港小姐林鈺洧（Denice）、梁超怡（Joey）、邢慧敏（Sharon）；聲夢傳奇2學員任暟晴（Jasmine）、黃洛妍（Janees）、趙紫諾（Sabrina）；After Class成員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）。

之後有組合XiX成員、《港女野人》的何泳芍、陳若思、廖慧儀及胡美貽等，當中「港女野人」大派福利騷驕人身段。

而《東張西望》朱凱婷、陳庭欣、吳幸美也不弱，以盛裝現身，當中陳庭欣更中門大開及大騷長腿。

陸續登場還有趙希洛、樊亦敏、林程程、馬貫東、黃建東、林盛斌、麥美恩、陳貝兒、陸浩明、鄭衍峰等。

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三太多謝風少

其中，近期成功修身、角逐最佳女配角的「三太」樊亦敏靚爆性感登場，她接受TOPick訪問：「已是我（性感）極限」。

她表示，要多謝「風少」陳浚霆：「因為佢（陳浚霆）好緊張，話『三太』可能得一次提名，所以搵咗個形象設計師不斷被我試唔到嘅衫。我時肥時瘦，一直呢套衫都拉唔到拉鏈，但今日再瘦咗，終於拉到。」

記者：游艾維、陳曉柔