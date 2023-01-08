【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰未能奪最佳男主角獎？　消息指陳展鵬再封帝陳煒奪視后

▲ 有指陳展鵬頂上陳山聰之位奪視帝。

《萬千星輝頒獎典禮2022》今晚（1月8日）於將軍澳電視城舉行，視帝爭奪為頒獎禮焦點之一，陳展鵬、陳山聰及林敏驄被視為今屆視帝三大熱門。

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林敏驄缺席

當中首次拍劇便入圍角逐「最佳男主角」的林敏驄，在《下流上車族》飾演車志明一角大受歡迎。

作為非TVB「親生仔」的他，早前向傳媒表示未收到出席《萬千星輝頒獎典禮2022》邀請，之後發現是溝通出現問題，TVB向林敏驄作出正式邀請。

不過有指因他對大台高層態度囂張，得奪機會較低，加上他在今日於個人社交平台宣布因腳傷將缺席頒獎禮，相信「車總」未必會得獎。

而擁有3劇被提名「最佳男主角」的陳山聰，單看候選名單成績較為出眾，加上近年其形象正面，成功入屋深受觀眾歡迎。但有消息指TVB高層透露在評審會議中，其中一名成員對陳山聰封帝有保留，令賽果有變數，最終將獎改給陳展鵬。

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陳展鵬夠搏

有指「親生仔」陳展鵬在《超能使者》其中趴地食飯一幕，盡地一鋪的演出獲大台高層欣賞，繼《萬千星輝頒獎典禮2016》憑《城寨英雄》首度封帝後再下一城。

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陳煒落力拉票

至於「最佳女主角」，鮑起靜、江美儀、陳煒呼聲最高，早已貴為影后的鮑起靜早已表明不會出席頒獎禮，更指大方讓賽指將機會留給後輩。而江美儀早年曾得罪高層，故名聲一般，得獎機會較微。

反而陳煒今次在《回歸》演出大獲好評，加上賽前落力拉票，攞回不少分數。她於2018年憑《宮心計2深宮計》成為「最佳女主角」大熱候選人，可惜最終輸給李佳芯。

▲ 《下流上車族》

▲ 《回歸》

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