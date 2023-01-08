  • 19°C
香港時間 : 2023108日 (週日) 18:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 劉鑾雄 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰未能奪最佳男主角獎？　消息指陳展鵬再封帝陳煒奪視后

娛樂 18:19 2023/01/08

分享：

分享：

熱門 劉鑾雄 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

有指陳展鵬頂上陳山聰之位奪視帝。

《萬千星輝頒獎典禮2022》今晚（1月8日）於將軍澳電視城舉行，視帝爭奪為頒獎禮焦點之一，陳展鵬、陳山聰及林敏驄被視為今屆視帝三大熱門。

【萬千星輝頒獎典禮2022】林敏驄預告不出席頒獎禮　阿驄：今晚去唔到了

林敏驄缺席

當中首次拍劇便入圍角逐「最佳男主角」的林敏驄，在《下流上車族》飾演車志明一角大受歡迎。

作為非TVB「親生仔」的他，早前向傳媒表示未收到出席《萬千星輝頒獎典禮2022》邀請，之後發現是溝通出現問題，TVB向林敏驄作出正式邀請。

不過有指因他對大台高層態度囂張，得奪機會較低，加上他在今日於個人社交平台宣布因腳傷將缺席頒獎禮，相信「車總」未必會得獎。

而擁有3劇被提名「最佳男主角」的陳山聰，單看候選名單成績較為出眾，加上近年其形象正面，成功入屋深受觀眾歡迎。但有消息指TVB高層透露在評審會議中，其中一名成員對陳山聰封帝有保留，令賽果有變數，最終將獎改給陳展鵬。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

陳展鵬夠搏

有指「親生仔」陳展鵬在《超能使者》其中趴地食飯一幕，盡地一鋪的演出獲大台高層欣賞，繼《萬千星輝頒獎典禮2016》憑《城寨英雄》首度封帝後再下一城。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【萬千星輝頒獎典禮2022】陳煒揭丈夫愛的宣言窩心意思　煒哥盼封視后：令這10年更完滿【有片】

陳煒落力拉票

至於「最佳女主角」，鮑起靜、江美儀、陳煒呼聲最高，早已貴為影后的鮑起靜早已表明不會出席頒獎禮，更指大方讓賽指將機會留給後輩。而江美儀早年曾得罪高層，故名聲一般，得獎機會較微。

反而陳煒今次在《回歸》演出大獲好評，加上賽前落力拉票，攞回不少分數。她於2018年憑《宮心計2深宮計》成為「最佳女主角」大熱候選人，可惜最終輸給李佳芯。

《下流上車族》

《回歸》

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【萬千星輝頒獎典禮2022】楊卓娜宣告「失守」確診　形容「喉嚨似有刀割」
18:23 2023/01/07
【萬千星輝頒獎典禮2022】楊卓娜宣告「失守」確診　形容「喉嚨似有刀割」
【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰陳展鵬互笠高帽　陳豪投票撐林敏驄攞視帝
22:19 2023/01/07
【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰陳展鵬互笠高帽　陳豪投票撐林敏驄攞視帝
【萬千星輝頒獎典禮2022】將頒16個專業獎項　投票數字破95萬創歷年新高
今日 13:15
【萬千星輝頒獎典禮2022】將頒16個專業獎項　投票數字破95萬創歷年新高
【萬千星輝頒獎典禮2022】林敏驄預告不出席頒獎禮　阿驄：今晚去唔到了
今日 16:11
【萬千星輝頒獎典禮2022】林敏驄預告不出席頒獎禮　阿驄：今晚去唔到了

你可能感興趣

【萬千星輝頒獎典禮2022】楊卓娜宣告「失守」確診　形容「喉嚨似有刀割」
18:23 2023/01/07
【萬千星輝頒獎典禮2022】楊卓娜宣告「失守」確診　形容「喉嚨似有刀割」
【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰陳展鵬互笠高帽　陳豪投票撐林敏驄攞視帝
22:19 2023/01/07
【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰陳展鵬互笠高帽　陳豪投票撐林敏驄攞視帝
【萬千星輝頒獎典禮2022】將頒16個專業獎項　投票數字破95萬創歷年新高
今日 13:15
【萬千星輝頒獎典禮2022】將頒16個專業獎項　投票數字破95萬創歷年新高
陳煒 陳展鵬 陳山聰 娛樂人物職業 演員 萬千星輝頒獎典禮 娛樂行業 林敏驄 江美儀 鮑起靜

最高瀏覽

【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應
12:39 2023/01/06
【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應
【婚變疑雲】天后李玟與富商老公驚傳婚變　Coco兩繼女偏幫出軌父
11:10 2023/01/07
【婚變疑雲】天后李玟與富商老公驚傳婚變　Coco兩繼女偏幫出軌父
【圖謀不軌】輕鐵男狂撩小妹妹請飲嘢　熱心女街坊挺身而出助解圍
13:01 2023/01/07
【圖謀不軌】輕鐵男狂撩小妹妹請飲嘢　熱心女街坊挺身而出助解圍