【清貧學生】男大學生每月零用錢$1000捱饅頭　申請基層獎學金驚揭父母擁兩物業

▲ 台灣有大學生零用錢少到要捱饅頭即食麵，申請資助才驚揭父母很有錢。

有錢父母實行窮養孩子？台灣有名男大學生在網上怒罵爸媽，以為家境貧困，父母每月只給很少零用錢予他，又不准他做兼職，令他日子過得很苦，經常窮到要食平價饅頭慳錢，殊不知，當他去申請基層獎學金時，不獲批始驚訝自己是生於富有家庭。

富爸媽窮養孩子？

台灣有名男網民於上星期三（4日）在網上討論區Dcard發帖引起熱議，帖文標題為「我就是要罵我爸媽」，事主大呻苦況是由爸媽有份造成，他是名大學生，爸媽一個月只給4000台幣（約1021港元），零用錢少也不是問題，樓主可以做兼職，可是父母不准他打工，之前偷打工被發現，爸媽馬上致電老闆幫他辭職，「說讀書好好讀，打什麼工」，事主像生活在貧困線下，經常吃不飽，更因而消瘦。

這2年來瘦了10幾公斤，罵我說都不吃飯，請問我吃饅頭、泡麵的時候你們看到了嗎？

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雖然台灣生活指數低，但樓主4000台幣還要包含到學校交通的油錢和電單車保養。他不知道家裡收入，一直以為很窮，更去申請為基層學生而設的「清寒獎學金」 ，結果發現不符合資格，原因是家人的資產超出。

申請資助驚揭父母擁兩物業

事主回想「真的過得很辛苦」，想到家人叫他畢業從事科技業，一個月要給3萬台幣（約7655港元）家用，他更氣憤，爸媽讓他現在這麼苦，憑什麼還要給他們錢。他列出爸媽收入跟財產，

爸媽年收入約400至450萬（102至115萬港元），額外投資、被動收入不知，不動產2間房約3200萬（繼817萬港元）房貸剩下300至400萬（77至102萬港元）， 動產有賓士S350、Lexus Es 300h、國產休旅、百萬重機。

樓主大呻「真的活得很累」，很多網民替他感不值，不明白其父母為何窮養孩子，「難道父母不知道物價多少、也不需要交際應酬嗎⋯⋯親情勒索表現到極致，標準有錢的窮人」。另有網民感同身受，大學一個月也才5000台幣包電信費、車費、餐費，如果沒有大學好朋友們照顧可憐，不知道怎麼活過來。更多網民留言如下：

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事主生活將會好些

事主留言統一回覆網民，最近朋友的爸媽介紹他去當補習老師，薪水照家教行情，還有附晚餐，相信接下來生活會好過些。至於他為什麼以前不知道家裡經濟狀況，解釋原來爸媽會開國產車或電單車出門，到附近停車場才換成進口車。他感謝網民理解和打氣，讓他感受到溫暖。

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責任編輯︰王明芳