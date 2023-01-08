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【萬千星輝頒獎典禮2022】林敏驄曾表示缺席頒獎禮　阿驄玩驚喜突然現身爭視帝

娛樂 19:01 2023/01/08

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TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》今晚（1月8日）在將軍澳電視城舉行，其中視帝之爭為焦點之一，被視為視帝大熱的林敏驄今天下午曾表示不會出席今晚頒獎禮，並展示腳傷的照片。

不過，林敏驄現身於剛剛舉行的紅地毯，並非早前所指會缺席《萬千星輝頒獎典禮》。

【萬千星輝頒獎典禮2022】林敏驄預告不出席頒獎禮　阿驄：今晚去唔到了

視帝大熱

林敏驄、陳山聰及陳展鵬被視為今屆視帝三大熱，可是不屬TVB「親生仔」的林敏驄早前向傳媒表示未收到出席《萬千星輝頒獎典禮2022》邀請，而之後發現是溝通出現問題，TVB向阿驄作出邀請，而他也表示有空的話會出席。

【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰未能奪最佳男主角獎？　消息指陳展鵬再封帝陳煒奪視后

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曾表示缺席頒獎禮

今日下午，阿驄在個人社交平台上載一張左腳被踢腫的照片。他表示不會出席今晚頒獎禮，並保持一貫搞笑作風地寫道：「斤晚去5到鳥（今晚去唔到了）。」

阿驄缺席《萬千星輝頒獎典禮》，是可意味他今晚沒機會當視帝，成為陳展鵬、陳山聰之爭？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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