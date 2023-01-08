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【萬千星輝頒獎典禮2022】龔嘉欣未能入圍爭視后認失落　睇好陳山聰稱帝陳煒封后

娛樂 19:20 2023/01/08

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龔嘉欣看好陳山聰與陳煒奪視帝視后。

龔嘉欣今晚（1月8日）盛裝亮相於將軍澳電視城舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》，提到未能入圍角逐「最佳女主角」獎項，她接受TOPick訪問時坦言有感到失望，不過認為觀眾的認受性最重要。

她表示：「有睇之前《十八年後的終極告白2.0》播出時嘅報道，我畀自己一個好大嘅壓力，好擔心自己做得唔好。但播出時觀眾陪我一齊感受戲入面喪女之痛，同第一次做媽媽，有個成十幾歲嘅女，對我來講去咗另一個階段，同埋未演過呢類角色，我畀自己表現合格嘅。」

（陳詠琪 攝）

【萬千星輝頒獎典禮2022】三太樊亦敏騷修身成果　港女野人東張女神紅地氈鬥派福利【多圖】

獲朋友慰問鼓勵

龔嘉欣透露收到不少朋友傳來的慰問，給予她很大的鼓勵性。她直言沒有失落提名而哭，並強調今天心情開心又輕鬆：「今日都好開心，成個心情都好輕鬆。好耐冇出席大型party，可以悉心打扮、影吓相。」

談及看好誰奪視帝視后寶座，她表示支持陳山聰奪得「最佳男主角」，指他過去一年拍攝了很多不同的角色，大讚對方非常努力。至於「最佳女主角」，她則看好陳煒封后：「有睇煒哥《回歸》嘅演出，好感人，嗰時都好多媒體報道，好希望煒哥得獎。」

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記者：游艾維、陳曉柔

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