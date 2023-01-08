【萬千星輝頒獎典禮2022】視帝大熱陳山聰抱平安心　李施嬅與好拍檔打扮合襯

▲ 李施嬅、陳山聰

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》將於今晚（1月8日）8時於將軍澳電視廣播城舉行，共將頒發16個專業獎。

被視爲視帝大熱的陳山聰，憑《金宵大廈2》一角爭視帝。山聰以白西套配紅火的造型現身，身上的紅花由太太Apple所贈，向丈夫送上祝福。

山聰與拍檔李施嬅一同接受TOPick專訪，分享頒獎禮前的感受。

《金宵》拍檔行紅地毯

施嬅透露這次是二人最後一次以《金宵大廈》拍檔的名義行紅地毯，山聰稱施嬅也想二人的服裝可以相襯，而二人的首飾又剛巧是金色，施嬅說：「行運喇你」。山聰看到一眾兄弟姊妹，也感到很開心。

施嬅指自己沒有想過會出席，所以也沒有刻意修身。

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山聰回應傳聞

有消息指TVB高層透露在評審會議中，其中一名成員對陳山聰封帝有保留，令賽果有變數，最終將獎改給陳展鵬。

山聰回應：「平常心啦，無所謂，我覺得咩新聞都會有，我成日講攞到攞唔到唔係最大嘅問題，我覺得今年對我係好大嘅豐收，今晚好好享受呢一個Party。」

另外，山聰的眼睛變紅，他解釋指有很多人的說話令他感動，不過始終也抱平安心。

▲ （陳慧安 攝）

記者：游艾維、陳曉柔

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