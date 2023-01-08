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【萬千星輝頒獎典禮2022】《超能使者》成大馬最喜愛劇集　陳展鵬劉佩玥奪大馬最喜愛男女主角

娛樂 21:58 2023/01/08

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馬來西亞最喜愛男女主角是陳展鵬、劉佩玥。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》將於今晚（1月8日）8時於將軍澳電視廣播城舉行。

譚俊彥、宋海西一同頒發「馬來西亞最喜愛TVB男主角」 、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB電視劇集」。 

陳展鵬再奪大馬視帝

三度奪「馬來西亞最喜愛TVB男主角」的陳展鵬憑《超能使者》鍾孝年（阿鏈）奪獎，他感謝投票給他的大馬觀眾，也感謝網上的評語，令他可以保持好奇、歷久常新。

他感謝監製、好拍檔唐詩詠、陳山聰、林子善等，祝詩詠前程錦繡。他又向父母、太太單文柔送上謝意，感謝太太給他可愛的女兒。最後，展鵬稱自己會演好港劇。

陳展鵬 （陳慧安 攝）

劉佩玥沒想過得獎 

劉佩玥（Moon）以《美麗戰場》李靜兒奪「馬來西亞最喜愛TVB女主角」。  

首次榮獲這個獎項的Moon感到不太相信，她表示沒有想過自己有機會奪獎，對上一次奪大馬的獎項已是飛躍獎，並因此相當感謝大馬的觀眾。

Moon感激葉念琛導演給她演「李靜兒」的機會，學到了很多，並說下一次要請對方食飯。Moon也感謝台上的一眾兄弟姊妹。

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《超能使者》奪獎 

「馬來西亞最喜愛TVB電視劇集」屬於《超能使者》 。演員陳展鵬、陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇、林子善與團隊一同分享喜悅。

監製文偉鴻感謝一眾演員，指要做更佳的劇集。

《超能使者》團隊（陳慧安 攝）

 

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記者：游艾維、陳曉柔

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