【萬千星輝頒獎典禮2022】鄧智堅首奪最佳男配角　江美儀感動落淚林敏驄台下拍手恭賀

▲ 鄧智堅憑《下流上車族》奪得「最佳男配角」。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》將於今晚（1月8日）8時於將軍澳電視廣播城舉行，共頒發16個專業獎。

「最佳男配角」由鄧智堅憑《下流上車族》奪得，並從陶大宇和梁榮忠奪得獎項。

【下流上車族】鄧智堅教TVB藝人演戲 新一代綠葉王曾因一事幾乎斷送演藝路

最新影片：

首奪男配

鄧智堅首次奪得「最佳男配角」，眼濕濕地上台奪獎。他感謝投票的人、總經理、《下流上車族》的演員，也感謝劇場、家人。

陶大宇和梁榮忠擔任「最佳男配角」頒獎嘉賓，將獎項送到鄧智堅手上。

【下流上車族】鄧智堅與林敏驄過招大嗌好玩 朱凱婷演衰表妹行街被鬧

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

十強男配角名單包括：馬貫東、戴耀明、鄭子誠、吳偉豪、張頴康、李成昌、林盛斌(Bob)、鄧智堅、林景程、林子善。

最終，由鄧智堅奪得「最佳男配角」，他也感謝入圍的另外9位男配角，希望大家可以拍一套劇集。

任藝訓班導師

現年40歲的鄧智堅來頭猛，身兼多職的他曾擔任TVB藝員訓練班導師，教上位小花戴祖儀等人演戲，難怪演出如此亮眼。

網友大讚鄧智堅的演技，有機會成為智叔接班人，他接受媒體訪問時表示不敢跟智叔比較，且表示很欣賞這位前輩，但智堅謂相信跟自己比較是有進步。

舞台劇出身的鄧智堅身兼多職，除當演員外，更擔任舞台劇編劇、導演、配音員、戲劇導師和專欄作家。去年8月，他憑陳炳銓導演的《伊維特》（Yvette），於《瑞典國際短片電影展》奪得「最佳男主角（7月份）」獎。

擅長獨腳戲

鄧智堅獲香港演藝學院破例取錄，更考取2004年藝術（榮譽）學士表演系深造文憑及2005年藝術（榮譽）學士表演系專業文憑。

順利開展戲劇之路的鄧智堅於2008年，獲詹瑞文和甄詠蓓賞識加盟PIP劇場當全職演員，同年也獲香港戲劇協會頒發傑出年青演員獎，

之後亦成為舞台劇團的藝術總監。

鄧智堅擅長創作獨腳戲，曾自編自導自演的舞台作品逾80部，如《潮性辦公室》等。

記者：艾維、陳曉柔

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R