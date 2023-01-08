【興東邨奪命火】消防認為火警有可疑　屍體燒至不能辨認性別

▲ 消防及警方見記者交代火警。(黃傑偉攝)

西灣河發生奪命火警，興東邨興祖樓一個單位下午4時許發生火警，濃煙席捲半空，一度傳出爆炸聲，消防在單位內發現一具長者屍體。消防處高級消防隊長容兆恒表示，今日（8日）下午4時26分接獲報，指西灣河興東邨興祖樓一單位發生火警，消防接報後4分鐘到場，消防員於起火單位內發現一具燒至不能辨認屍體，消防調查後認為火警有可疑，現交警方調查。

行動中共出動15輛消防車一輛救護車57名消防及救護人員，亦出動搜索犬協助調查，火警於4時52分撲滅，火場面積4乘5米， 消防指，困難在於初時接報火警現場為33樓，但消防員迅速鎖定火場位置於21樓，而現場濃煙密怖火勢猛烈， 火警期間約500名居民疏散到地面，消防調查後認為火警有可疑，現交警方調查。



柴灣分區助理指揮官（行政）劉智昕指，警方於下午4時26分接獲火警報告，於4時30分與消防到場，火警於4時52分撲滅，事後在單位發現一具燒致不能辨認性別屍體，調查發現火警於21樓一單位發生，單位內住有一名約60歲獨居男子，經消防調查後認為起火位置及蔓延速度不尋常，現交由東區重案組第一隊接手調查。

記者：黃傑偉